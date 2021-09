US Open khelh mekah mipa lamah second seed Daniil Medvedev chuan straight set-a Richard Gasquet hnehin, harsa lo takin second round a thleng.

Kum 25 mi, Russian star Medvedv hian darkar khat leh minute 57 chhungin Gasquet hi 6-4, 6-3, 6-1-in a hneh a, world number 2 Medvedev hian Grand Slam title a la la lo a, 2019 US Open final leh kumin Australian Open final thlengin a tlawm ve ve a ni.

Fifth seed Andrey Rublev pawhin first round-ah hian amah aia kum 19 zeta upa, kum 42 mi, Ivo Karlovic chu 6-3, 7-6 (7-3), 6-3-in a hneh a, Pedro Martinez a hmachhawn leh dawn a ni. Karlovic hi Open Era-a US Open khel thei upa ber a ni.

2014 champion Russian Marin Cilic chuan match 837 a khelh tawha a ṭum khatna atan khel tluan thei lovin a inhnukdawk a, hei vang hian Philipp Kohlschreber chuan awlsam takin second round a luh phah a, Pablo Andujar a hmachhawn dawn a ni.

18th seed Robero Bautista Agut pawhin 6-3, 6-4, 6-0-a Nick Kyrgios hnehin second round a thleng a, Kevin Anderson chuan a career-a aces a neih tam berna match, ages 49 zet a neihnaah Jiri Vesely chu darkar 4 leh minute 22 chhungin 7-6 (7-1), 4-6, 3-6, 7-6 (7-5), 7-6 (7-4)-in a hneh hram bawk a, 2017 runner up, Argentine 11th seed Diego Schwartzman chu second round-ah a hmachhawn dawn a, world number one hlui Andy Murray chu Greek world number three Stefanos Tsitsipas lakah 2-6, 7-6 (9-7), 3-6, 6-3, 6-4-in a tlawm bawk.