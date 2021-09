Grape thar quintal 1050 leisak

Champhai Grape Grower Society chuan kumina an Member-te Grape thar chhuah an leisak zo fel a, a vaiin Grape hi Qtls.1050 an lei a ni.

Kumina Grape an leina Rate hi Kg khatah Rs.50/- a ni a, a pumpuia a leina man kumina an senral hi Rs.52,51,410/- a tling a ni. Heng Grape te hi an Society Member mi-77 leh Member ni lo mi-1 hnen aṭangin kumin hian an lei a, hetih laiin kuminah khua a ṭhal rei avangin Grape chingtu ten a hun takah ruahtui mamawh an hmu lova, hemi avang hian nikum lama an tharchhuah leisak zat an phak lo thung a ni.

Baptist Church of Mizoram (BCM) Kohhran chuan Champhai Grape Growers Society hnen aṭang hian Sacramental Wine, a bika siamtirin kum engemawzat kalta aṭang khan an lo leisak tawh ṭhin a, tun thlengin an la leisak reng bawk a ni.