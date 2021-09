Health Minister-hovin Public Health Experts daktawr rualten inrawnkhawmna nei

Nimin chawhnu khan Health Minister Dr. R. Lalthangliana hovin a pisa-ah Mizoram sawrkar hnuaia Public Health Experts daktawr rualten Mizorama COVID-19 hripui leng mek chungchangah inrawnkhawmna an nei.

He inrawnkhawmnaah hian Public Health Experts te hian COVID-19 third wave lo thleng thei chungchanga mipuite inzirtirna tur leh chetlak dan tur tha nia an hriatte an sawi a, COVID-19 hripui dona kawnga sawrkar hmalak mek dan chungchangah an ngaihdante leh tul nia an hriatte an sawi bawk a, WHO kaihhruaia meeting an neihnaah Mizoram hmalak dan chu tha thawkhat a ni tih an sawi thu leh State dangte pawhin entawn ve se tih an neih thu an lo sawi chhuak tihte sawilan a ni bawk.

Inrawnkhawmnaah hian restricted area/red zone leh micro containment area puan dan leh puan chhunga hmalak dante sawiho a rawtna hrang hrangte ngaihthlak a ni a, 4C kalpui dan chungchangte, home isolation leh sample test kalphung atana rawtna chi hrang hrangte sawiho a ni.

He hunah hian Medical Operational Team on COVID-19 Chairman Dr. ZR Thiamsanga, MLA, Health Secretary Pu R. Lalramnghaka, Health Principal Director Dr. F. Lallianhlira, Aizawl district bawrhsap Dr. Lalhriatzuali Ralte leh SNO COVID-19 Dr. Pachuau Lalmalsawmate an tel bawk a ni.