K.Vanlalduati thattu man tumin hma la zui zel

Lungleia Lunglei leh Lawngtlai inkara tlan maxi cab-ten ticket counter nghaktu K.Vanlalduati (52) chu nizan hmasa (6.9.2021) khan mi tutih hriatlohvin a dawr chhungah an vit hlum a, tualthattu hi he thu buatsaihlai thleng hian man a la ni lo a, a thattu hi man chhuah tumin Police-ten hma an la zui zel a ni.

Nimin (7.9.2021) zing khan a dawrnghah ipte (khiangkawi ipte) chu Lunglei Farm veng, Pu Bawka point tia sawi thin kawngpui sirah chhar niin, ipte chhungah hian pawisa Rs.3,000 vel leh a ID card leh ration card-te a lo awm a ni.

Hemi hmalam hian chemte ‘R’ inchhu chu a dawr chhungah hian chhar a ni tawh a, a thlang lawkah chemte kawm chhar a ni bawk.

Vanlalduati hian a hliam a tuar nual a, a nâk vei lam leh nghawngahte hliam na tak a tuar a, post mortem a nih hnuin nimin chhun dar 12:00 khan vuiliam a ni.