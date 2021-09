Mizoram leilung hausakna dap chhuah hna thawk chak turin MP-in a nawt

Mizoram Lok Sabha MP C.Lalrosanga chuan nimin (7.9.2021) khan New Delhi-a Parliamentary Standing Committee \hutkhawmnaah thusawiin, Mizoram leilung hausakna dapchhuah hna thawk chak turin Coal and Mines Ministry a nawr a, tun kum 5 kalta chhunga Mizoram tiamin hmarchhak state 5-a leilung hausakna dapchhuah belh a ni lo chu a ngaihmawh thu sawiin, C.Lalrosanga chuan hmarchhak state-te zingah intluktlang takin leilung hausakna dapchhuah hna thawh a ngai a, state \henkhata hmalak tlem bik chu a dik lo a ti.

Geological Survey of India (GSI) hotuten Mizoram leh state \henkhata ILP dan leh Sixth Schedule dante hman a nih avanga an hnathawkten harsatna an tawk nia an sawi chungchangah MP chuan hmasawnna hna thawktuten chuti ang harsatna an tawh a rin loh thu a sawi a, thuneitute nen indawrfel theih vek a ni tiin Parliamentary Committee chu a hrilh bawk.

Hmarchhak bial state 8-a leilung hausakna haichhuah leh hmasawnna kaihhnawih thil sawihona hi Parliamentary Standing Committee on Coal and Steel Chairman MP(LS) Pu Rakesh Singh-in a kaihruai a. Hmarchhak MP-te tiamin MP thahnem tak leh Mining Ministry hotute bakah GSI hotute an tel a ni.