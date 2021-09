K.Vanlalduati thattua puh man

K.Vanlalduati (52), Lunglei Chanmati thattua puh, Lalrinmawia (23), Tahan mi, Lunglei bul Thangte khuaa khawsa nia sawi chu nimin khan Lunglei Police ten an man.

Hemi chungchang hi nimin tlai dar 5:00 khan Lunglei SP Conference hall-ah hnuchhui tur a din, SIT leader Albert Lalnunpuia SDPO chuan chanchinbumite a hrilh a, SDPO chuan tualthahna hmanrua Chemte social media a thehdarh aṭangin an man thei tih a sawi a, nimin chawhma dar 11:39 khan report an dawn bawhzuiin a thlenna Lunglei Luangmualah hualin, chhun dar 12:10 ah an man a, Court a hruai nghalin District Jail, Sazaikawnah thawn nghal a ni a, amah hi tualthattu ni ngeia ngaih a nih thu leh a ngemnghehna an nei ṭha tawk tih a sawi a ni.

Hetihlai hian tualthattu a puh hi he thu buatsaih lai thleng hian a la inpuang lo niin hriat a ni.