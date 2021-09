Kudam hman tangkai tawh loh hman tangkai dan tur enpuiin Minister-in tlawh

Durtlang North-a Agriculture Godown hman tangkai tawh loh chu tuaithara, Sawrkarin a ruahman mek Vegetable Supply Chain-a thlai thar phochhuah nana hmantangkai dan tur enpuiin Agriculture Minister C.Lalrinsanga chuan nimin (23.9.2021) khan a tlawh.



Minister chuan Aizawl khawpuiin thlai thianghlim eitur a mamawhna sang takah hian Aizawl AMC huamchhung leh pawn lama kuthnathawktute tan market a thatawk hle tih a sawi a. Hei hi hre thar leh turin kuthnathawktute chu a hrilh a. Mizoramin a thar ve theih reng state dang atanga thlai lakluh a ni nasa lutuk chuan state economy a ti than thu mai nilovin lakluh tam lutuk chuan kuthnathawh chu a nih dan tur angin a hlawk thei thin lo tih a sawi a. Mizoramin a thar ve theih reng a thar ve mai chuan state dang atanga thlai lo lut tur chu a dang chat mai dawn a ni, a ti.



Durtlang North-a Agriculture Godown hi Square feet 1800 a zau niin, a chhawnga sak a ni a. Vegetable Supply Chain ruahmanna kalmekah he building hi tangkai lehzuala hmangin market changtlung tak din nan ruahmanna siam tum a ni.

Minister hi Aizawl Mayor Lalrinenga Sailo leh Agriculture Department hotu thenkhat ten an ṭawiawm a ni.