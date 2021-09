AB-PMJAY hnuaiah cheng nuai 4714.79 bill lêt tawh

Mizorama damlo ten a thlawna an damdawiin awmna senso an bill let leh theihna AB-PMJAY hnuaiah kum 3 chhungin cheng nuai 4714.79 bill let tawh.

AB-PMJAY kumthum tlin pualin AROGYA MANTHAN 3.0 hun nimin (24.9.2021) khan Aizawl MINECO ah hman a ni a, Health & Family Welfare Department Secretary R.Lalramnghakan a hmanpui a, hmarchhak state te-ah Aizawl Civil Hospital chu damlote inenkawlna senso pe chhuak ṭha ber dawttu nihna a hauhthu puan a ni.

Health Secretary chuan Mizoram sawrkar chuan mipuite hriselna a ngaipawimawh hle a, damloh nikhuaa mipuite inekawlna senso bill let kawngah pawhtheihtawp a chhuah mek zel tih a sawi a. Mipui zinga AB-PMJAY la hmelhriat mumallo te pawh ngaihtuahna senga he thil hi ngaihven thar leh turin a chah a. India ram State te zingah Claim Submission tithaber dawttu a Civil Hospital, Aizawl thlanchhuah a ni chu lawmawm a tih thu a sawi bawk.



AB-PMJAY programme hi Prime Minister Narendra Modi-an a duan chhuah niin kum 2018 October ni 1 atang khan Mizoramah hman tan a ni a. He Scheme-in a huam chin Socio Economic Caste Census 2011 deprive list-a awm, Golden Card leh PM Letter nei damlo ten kum tin Rs. Nuai 5 zel an bill thei a ni.

Kum 2018 October Ni 18 atanga kum 2019 September ni 30 thleng khan AB-PMJAY scheme Mizorama bill lutzat chu 21,946 niin bill pekchhuah zat hi ₹1771,43,623/- a ni a.

Kum 2019 October ni 1 atanga kum 2020 September ni 30 inkarah bill 22,246 a luta, bill pekchhuah zat hi ₹21,28,95,130/- niin, kum 2020 October ni 1 aṭanga kumin March ni 31 chhungin bill 6,904 a lut a, bill pekchhuah zat hi ₹8,14,40,868/- a ni.