Lungleia RT-PCR bun tur chungchanga court thupek zah loa mi 7 puhna Court-ah ngaihtuah

RT-PCR for Chhimbial-in Lungleia RT-PCR bun tura hmalak lawk a nih loh avanga Court thupek zah loa mi pasarih (7) an puhna Guwahati High Court Aizawl Bench-a an thehluh chu nimin khan ngaihtuah a ni.

Gauhati High Court Divisional Bench chuan court thupek zahloa an puhte chu a mal te tea kohna pe turin a ti a, RT-PCR Lab. for Chhimbial ukil JC Lalnunsanga chuan contempt of court-ah chuan sawrkar official-te a mimal anga khin an nih thu sawiin, Ukil rawihna pawh a mimal anga sên ngai leh hmingah pawh a mimal ang veka case putluh a ni, a ti.

Petition-a hming langte hi Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo, Health & Family Welfare Secretary R Lalramnghaka, Hospital & Medical Education Director Dr T.Lalhmangaihi, Lunglei CH Medical Superintendent Dr. SR Ngurchamliana, Ministry of Home Affairs Secretary Ajay Kumar Bhalla, Ministry of Health Secretary Rajesh Bhusan leh ICMR Director Bhalram Bhargava-te an ni.

RT-PCR for Chhimbial hian kumin June thlaa Mizoram chhim lama RT-PCR khawl bun a nih theihna atana PIL an thehluhah Gauhati High Court chuan August ni 4 khan thutlukna a siam a, Lungleiah RT-PCR laboratory din tur leh hma la nghal turin Mizoram sawrkar a lo hriattir tawh a, hetah hian High Court chuan judgement order chhuah aṭanga ni 7 chhungin Mizoram sawrkara Health Secretary chu RT-PCR laboratory dinna tur ngaihtuahtu tur committee siam tur te, committee-ah chuan member 4 aia tlem lo awm tur leh, member zingah YMA Sub-Headquarters, Lunglei President leh Lunglei |halai Pawl Chief Organiser telh ngei turin a hriattir bawk a ni.

Thulakna tarlan danin, Mizoram sawrkar chuan August ni 9 khan notification tichhuakin, Gauhati High Court, Aizawl Bench thupek angin Lungleia RT-PCR bun a nih theihna atana hmalatu tur committee a din a, Committee-ah hian chairman chu Health & Family Welfare Principal Director a ni a, member secretary chu Hospital & Medical Education Director a ni a, member-te chu – Lunglei Civil Hospital Medical Superintendent, Lunglei Sub-Hqrs. YMA President leh Lunglei Thalai Pawl Chief Organiser-te an ni a. He Committee hi August ni 13 khan an ṭhukhawm a, Tourist Lodge, Lunglei chu RT-PCR bun lailawkna atan sawrkarah rawt ni se, an ti a, RT-PCR for Chhimbial chuan RT-PCR bun tura sawrkar hmalakna duhkhawp lovin, Court thupek zah lohna leh zawm duh lohna a awmah an ngai a, High Court-ah contempt of court petition an thehlut leh ta a ni.