Ni 15.9.2021-a Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah thar

RAgT (78)

*Kram Infracon Pvt Ltd (21) : Mipa kum 21 – 56 inkar mi, Kram Infracon Pvt Ltd hnuaia thawk an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom an nei lo vek a ni.

*Thenzawl (17): Mipa 7 (kum 2 – 79) leh Hmeichhia 10 (kum 3 – 63) an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 9 leh negative certificate neih duh vanga sample test, hri kaina chhui ngai mi 8 niin, symptom an nei vek a ni.

*Keitum (13): Mipa 7 (thla 10 – kum 65) leh Hmeichhia 6 (kum 3 – 53) an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom an nei vek a ni.

*Serchhip Field Veng (6): Mipa kum 15 mi leh Hmeichhia 5 (kum 5 – 27) an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 5 leh hri kaina chhui ngai mi 1 niin, symptom nei mi 5 an awm a ni.

*Serchhip Vengchung (6): Mipa 4 (kum 4, 5, 7 & 38) leh Hmeichhia 2 (kum 6 & 33) an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 5 leh hri kaina chhui ngai mi 1 niin, symptom nei mi 3 an awm a ni.

*Chhingchhip (4) : Mipa 2 (kum 6 & 30) leh Hmeichhe naupang 2 (kum 2 & 5), positive contact atanga hri kai an ni a, symptom nei mi 1 a awm a ni.

*Serchhip P&E Veng (4): Mipa 2 (kum 38 mi ve ve) leh Hmeichhia 2 (kum 2 & 52) an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 3 leh hri kaina chhui ngai mi 1 niin, symptom nei mi 2 an awm a ni.

*Chhipphir (2): Hmeichhia kum 66 & 74 mi, negative certificate neih duh vanga sample test, hri kaina chhui ngai, symptom nei an ni.

*Chekawn (1): Hmeichhia kum 38 mi, inrinhlelh vanga sample test, hri kaina chhui ngai, symptom nei a ni.

*Serchhip Bazar Veng (1) : Mipa kum 32 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei a ni.

*Serchhip Chhim Veng (1) : Mipa kum 12 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei lo a ni.

*Serchhip Kanan Veng (1) : Mipa kum 60 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei a ni.

*Serchhip Ramthlun Veng (1): Mipa kum 55 mi, inrinhlelh vanga sample test, hri kaina chhui ngai, symptom nei a ni.

Nimin (15.9.2021)-a Sample test zat:

ZMC RT-PCR: 0

TrueNAT: 13

RAgT: 359

Total: 372

Positivity rate: 20.96%