Serchhipah hri kai enkawl 481 an awm mek

Nimin (14.9.2021) khan Serchhip District-a Covid-19 hri kai 58 hmuh belh leh an ni a, hengte nen hian nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai enkawl lai mi 481 an awm mek a ni.

Nimina hri kai hmuhchhuahte hi Serchhip khawpui chhungah Tuikhuah Vengah 8, Chhim Vengah 6, Bazar-ah 3, IOC-ah 4, Field Road-ah 2 bakah New Serchhip, Vengchung, Hmar Veng leh P&E-ah pakhat ṭheuh hmuh belh an ni a, Chhiahtlangah pakhat leh BSF sipai pakhat bakah E.Lungdarah mi 2 leh Chhingchhipah KRAM Infracon mi 27-te chuan hri an kai tih nimin khan hmuh belh an ni.

Heti hian Serchhip District-a hri kai tawh zawng zawng chu mi 1577 niin, enkawlna hmun chhuahsan tawh zawng zawng hi mi 1092 an tling tawh a, hri kai laia boral mi 4 an awm tawh bawk a ni.

Nimina hri kai hmuhchhuahte:

TrueNAT (4):

*East Lungdar (2) : Mipa kum 7 & 31 mi, positive contact atanga hri kai, home quarantine lai mek, symptom nei an ni.

*Serchhip Tuikhuah Veng (2) : Mipa kum 36 mi leh Hmeichhe naupang kum 6 mi, positive contact atanga hri kai, home quarantine lai mek, symptom nei an ni.

RAgT (54):

*Kram Infracon Pvt Ltd (27) : Mipa kum 21 – 55 inkar mi, Kram Infracon Pvt Ltd hnuaia thawk an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom an nei vek a ni.

*Serchhip Chhim Veng (6) : Mipa 3 (kum 3, 4 & 47) leh Hmeichhia 3 (kum 6, 25 & 77) an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom an nei vek a ni.

*Serchhip Tuikhuah Veng (6) : Mipa 3 (kum 3, 64 & 75) leh Hmeichhia 3 (kum 7, 62 & 90) an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom an nei vek a ni.

*Serchhip IOC Veng (3) : Mipa kum 28 mi leh Hmeichhia 2 (kum 8 & 18) an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 2 leh damdawi ina damlo awmpuitu mi 1 niin, symptom an nei vek a ni.

*Serchhip Bazar Veng (3) : Mipa naupang kum 10 mi leh Hmeichhia 2 (kum 13 & 40), positive contact atanga hri kai an ni a, symptom nei mi 1 a awm a ni.

*Serchhip Field Road (2) : Mipa naupang kum 3 mi leh a nu kum 30 mi, inrinhlelh vanga sample test, hri kaina chhui ngai, symptom nei an ni.

*Border Security Force (1) : Mipa kum 39 mi, inrinhlelh vanga sample test, hri kaina chhui ngai, symptom nei a ni.

*Chhiahtlang (1) : Hmeichhia kum 60 mi, damdawi ina damlo awmpuitu, symptom nei a ni.

*New Serchhip (1) : Hmeichhia kum 13 mi, damdawi ina damlo awmpuitu, symptom nei a ni.

*Serchhip Bilzel (1) : Mipa kum 75 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei a ni.

*Serchhip Hmar Veng (1) : Mipa kum 37 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei a ni.

*Serchhip P&E Veng (1) : Mipa kum 15 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei a ni.

*Serchhip Vengchung (1) : Hmeichhe naupang kum 9 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei a ni.

Nimin (14.9.2021)-a Sample test zat:

ZMC RT-PCR: 0

TrueNAT: 67

RAgT: 217

Total: 284

Positivity rate: 20.42%