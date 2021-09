Lungleia RT-PCR din tura hmalak dan sawrkarin sawifiah

Health & Family Welfare Department chuan High Court thupek bawhzuia Lungleia RT-PCR Laboratory din tura hma an lak dan nimin khan thuchhuah siamin a sawifiah.

Sawrkarin sawifiahna a siama a tarlan danin, Guwahati High Court, Aizawl Bench chuan Sawrkarin Lungleia RT-PCR Laboratory tur a ruahman mek sak zawh a nih hmaa lo hman lailawk turin RT-PCR Laboratory din a remchan dan ngaihtuah turin thu a pe a, hei hi bawhzui nghalin Health & Family Welfare Principal Director, Chairmanna hnuaiah RT-PCR Laboratory chungchanga hmala tur Committee a din nghal a, Committee chuan Lunglei Tourist Lodge pawh a hmunah enfiah nghal a. Committee Member zinga mi Lunglei Medical Superintendent chuan, Lungleia mimal leh sawrkar building ruak remchang dang nia an hriatte a lo dawr a, amaherawh chu heng building ruak an ente hi a neitute lam aṭanga remtihna an hmuh theih loh avangin Lunglei Tourist Lodge-ah RT-PCR laboratory din tura hmalak mai Committee hian ṭha an ti a, sawrkarah inspection report chipchiar tak ziakin an thehlut a ni.



Committee-in report an thehluh hi bawhzui niin, tun thla ni 7 khan Tourism department-ah Lunglei Tourist Lodge hman phal dilna ziakin thlen a ni a, ṭawngka chuan phalna hmuh tawh niin, ziaka chhanna ngaihchan mek a ni, tiin a tarlang.

RT-PCR Laboratory hi Hospital chhehvel pawna din tur a nih vangin ICMR-ah September ni 7 vek khan RT-PCR laboratory din an remtihna dil a ni a, September ni 10 khan lehkha hi thawn nawn leh niin chhanna ngaihchan mek a ni tih tarlan a ni bawk.

Sawrkar thuchhuah chuan, Lunglei Tourist Lodge-a RT-PCR laboratory dinna tur hian estimate pawh siam tawh niin, hmanrua leh bungraw mamawhte pawh ruahmanna siamfel vek tawh a ni a. Lunglei Tourist Lodge panna kawng hi a ngheh loh avangin lirthei tlantir a him lova, ICMR aṭanga phalna hmuh a nih veleh siamṭha tura dilna Mizoram sawrkarah thlen a nih tur thu tarlan a ni bawk.