Faina beihpuithlak hawnna hun hmang

Nimin (15.9.2021) khan Kapliana Pachuau, President, MJA, Serchhip District chuan India ramin zalenna a hmuh cham vawi 75-na lawmna (Azadi Ka Amrit Mahotsav) pakhat, ‘Faina Beihpui Thlak’ (Swachhata Hi Seva) Serchhip District-a kalpui tur a hawng.

He hun, PHED, Serchhip WATSAN Division Office tuala neihah hian Kapliana Pachuau chuan thusawiin, Covid-19 hri leng karah faina kawnga hmalakna kalpui zel a ṭul a ni a ti a, Covid-19 hri laka himna atan pawh faina ngaih pawimawh a ṭul tih a sawi. Faina kawnga mipuite hmalakna chuan India chu khawvel ram ropui zingah a siam mek tih sawiin, faina kawnga theihtawpa hma la zel turin kal khawmte a sawm nghal a ni.

He hun kaihruaitu Er. F.Lalsanglura, Sr. EE, PHED chuan faina kawnga mipuiten tha an thawh zel theihna turin sawrkar hmalaknate chu mipui tê ber thlenga an hriat a ṭul a, hei vang hian chanchinbumite chu fawina kawnga sawrkar hmalaknate a zau thei ang bera puang chhuak ṭhin turin a ngen a ni.

He huna report petu Samuel Lallawmzuala, District Co-ordinator-in a sawi danin, faina beihpui thlak (Sachhata Hi Seva) chuan September 15 – October 2, 2021 chhung a awh dawn thu sawiin, hemi chhung hian faina kawng zawh (rally) chu nimin (15.9.2021) khan District hrang hrangah neih niin, Serchhipah chuan Rally neih pah hian Faina Hnatlang an neih nghal tur a nih thu sawiin, September ni 17-ah Serchhip District thingtlang khaw hrang hrangah an khua ṭheuha WATSAN Committee hmalakna-in faina hnatlangpui neih a nih tur thu a sawi a, hetah hian plastic hmang tlem tura inzirtirna pawh neih nghal a nih tur thu a sawi a, September ni 20 aṭangin ODF+ target village-ahte awareness campaign neih a nih tur thu a sawi bawk.

He hun hman zawh hian Faina Beihpui Kawng zawh (Satyagrak Se Swachhagrah Rath Yatra) neih nghal niin, Er. F.Lalsanglura, Sr. EE chuan a vai liam a, Govt. Serchhip College zirlai te, PHE Department-a thawktute leh tualchhung thuthar thehdarhtuten PHED Office aṭanga New Serchhip College peng thleng kawng zawhin, kawng dunga bawlhhlawh tlate an chharfai nghal a ni.