MDC aṭangin RM Chakma bân a ni

Nimin (20.9.2021) khan Chakma Autonomous District Council (CADC)-a Boropansury bialtu, Rasik Mohan Chakma chu MDC a nihna aṭangin ban a ni.

Chakma Autonomous District Council-a Chairman Mohan Chakma chuan CADC-a MDC nilai, Rasik Mohan Chakma chu Chakma Autonomous District Council (Constitution, Conduct of Business etc.) Rules, 2002 leh The Mizoram Salaries, Allowances and Pension of the Members of Legislative Assembly Act, 1999 bawhchhiaa puhin, nimin khan MDC a nihna atangin a ban ta a ni.



Rasik Mohan Chakma hi July, 2019 leh January, 2020 inkar chhunga MLA pension leh CADC, MDC hlawh leh hamṭhatna la kawpa puh niin, Onishmoy Chakma, MDC chuan CADC Chairman hnenah amah hekna a thehlut a. He hêkna hi tun hnai khan MDC dang 5-in rawn thar thawh lehin, hemi avang hian CADC Chairman chuan tun thla ni 17 khan Rasik Mohan Chakma chu insawifiah turin ni 3 chhung hun a pe a, Rasik Mohan Chakma-in insawifiahna a thehluh chu Chairman chuan pawm tlakah ngailovin, dânin a phut anga hremna lekkawhin, nimin khan MDC nihna aṭangin a chawlhtir ta a ni.