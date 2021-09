Minister-in Transport Department Oline Payment System a tlangzarh

Nimin khan Transport Minister TJ Lalnuntluanga chuan Secretariat Conference Hall, MINECO-ah mipuiten online hmanga chhiah leh Transport Department aṭanga mamawh pawimawh hrang hrang awlsam taka an neih theihna tur online payment system a tlangzarh.

TJ Lalnuntluanga chuan lirthei neitute leh a hmang-tute tan department dawr a awlsam theihna zawngin Department chuan ngaih-tuahna nasa takin a sêng a, NIC, SBI leh Transport Department-te thawhhona-in online payment hawn a lo ni ta chu lawmawm a tih thu a sawi a, Transport Department chuan Online Payment siam tumin hun rei tak hma a la tawh a, buaipui ngai tam tak a awm bakah nikum lam aṭanga hripui leng avangin duh anga chakin hma lak a harsa a, chutihrual-in, lockdown avangin mipui tan motor kaihhnawih chhiah pêk a harsat tak avangin Online Payment chu a hma thei ang bera buatsaih tulna nasa takin a nawr bawk a, mipui hman theih tura tlangzarh a lo ni ta chu a lawmawm takzet a ni, a ti.

Transport Minister chuan Transport Department hmalakna hrang hrang he hunah hian a tarlang a, Khawthlangtuipui/ Tui-chawng lui develop-na tur DPR chu pawm sakin inspection team rawn tirin hma lak a ni nghal dawn niin a sawi a, Chhimtuipui luiah, Hnahthial bul – Tuipui D aṭanga Lomasu thleng lawngleng hmanga inkal-pawh a nih theihna turin Ministry of Shipping-in Techno Economic Feasibility Study E-Tender chhuah tura thurawn a pêk angin tunah hian E-Tender chhuah tura peihfel vek tawh a nih thu TJ Lalnuntluanga chuan a sawi a. National Waterway 102-a puan tawh Tlawng lui pawh passenger chuan theihna tura lawnga kalna turin a rang lama hma laksak turin a thlen tawh tih a sawi bawk.

TJ Lalnuntluanga chuan passenger phur motorah Vehicle Location Tracking System bun turin Transport Department-in hma a lak mek thu a sawi a, Vehicle Tracking Device vuahna motor-ah chuan passenger-ten an sahimna kawnga harsatna an tawh thulha hmeh tur Panic Button invuah an hmeh khan rang takin Transport Department leh Police lamin an hre thei nghal dawn a, a bik takin hmeichhiate himna atan a ṭangkai hle dawn a ni, a ti bawk.

June ni 5, 2020 khan State Bank of India nen Payment Gateway chung-changah MoU ziah niin, Transport Department, SBI leh NIC-te ṭangkawpin Online payment hi mipuite hman ṭangkai theih turin an buat-saih a, Online payment hman theihna hi hlawm hnihah ṭhen a ni a, Vehicle Document kaihhnawih thil pawimawh – Registration, Permit renewal, Duplicate Permit, Tax Payment, Special Permit, Fitness renewal fee, Ownership transfer fee, Issue of NOC, Registration renewal, Duplicate registration certificate leh address thlak te chu parivahan.gov.in/parivahan/ kaltlangin a tih theih dawn a. Licence kaih-hnawih – Learner licence, Dri-ving licence, Conductor licence, Licence renewal, Hming, Address leh thlalak thlak, Duplicate driving Licence leh conductor licence leh Phone number update te chu sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/ kaltlangin a dil theih dawn a ni.

He hun hi Transport Department Commissioner KT Beicho chuan kaih-hruaiin, Transport Director R.Lalrammawia bakah SBI leh NIC aiaawhten thu an sawi a, Transport Minister hian Transport Department Year Book 2021 a tlangzarh bawk a ni.