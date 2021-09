Mizo Language Board din tura hmalakna kal mek thlirho

Nimin (21.9.2021) khan Mizo Language Board (MLB) study team chu L.Thangmawia, Vice Chairman, HRD Board office chamber-ah an ṭhukhawm a, Mizo Language Board din tura hmalakna kal mek an thlirho.

He ṭhutkhawm hi study team Chairman L.Thangmawia’n kaihruaiin hmalak tawh dan leh thil kal mekte a sawifiah a, harsatna dang a awmloh chuan Mizo Language Board Bill hi kumthar Assembly session-ah pharh hman beisei a nih thu a sawi a. He bill draft peih a nih theihnana rim taka thawktu Mizo tawng lama kan mithiamte leh pawl hrang hrangte hnenah lawmthu sawiin “Mizo tawng vei em em tu Chief Minister kan neih avanga HRD Board-in MLB din tura hma la kan ni a, kan HRD Board Chairman Lalchhandama Ralte, Education Minister-in he bill hlawhtlin theih nan vawi engemawzat official-te nen meeting ko tawhin chak takin a bawhzui a ni,” a ti.

He thutkhawmah hian Dr H.Laldinmawia, Asst. Professor, Mizo Department, Pachhunga University College chu Mizo tawng chungchangah Minor Research Project kalpui tura ruat a ni a. He Minor research project hnuaiah hian Mizo ṭawng ṭobul chhuichian te, Mizo ṭawng ṭhan chhoh dan chhuifiah te, Mizo ṭawng kalhmang leh nihna chhui zau, Mizo ṭawng hmasawn zel theih dan tur kawng chhui leh innghahna tlaka Mizo ṭawng chanchin chhuichiante zichian a ni ang a, thla 4 chhunga he project hi zo hman tura beisei a ni.

Mizo ṭawng chungchangah State Level Webinar buatsaih nise tih a ni bawk a, he Webinar buatsaih hna hi Mizo ṭawng lama committee-te din a, kum tam tak lo buaipui tawhtu leh buaipui mektu Mizoram Board of School Education (MBSE) mawhphurhnaah dah a ni bawk.

Human Resources Development Board chuan zirna kaihhnawiha Webinar a buatsaih hrang hrangte feedback leh a kaihhnawih zirchian ngaite lo zirchiang turin Prof. Lynda Zohmingiani, Department of Education, Mizoram University chu kum khat chhung atan Consultant-ah a ruat a, a ni hian feedback bakah rawtna a ṭul angin HRD Board-ah a thehlut ang.

MLB Study team meeting-ah hian JH Zoremthanga, President, MBSE; Rozama Chawngthu, Ex-Principal, Synod HSS, Dr Chawngthanpari, Ex-Principal HATIM, Lunglei leh VL Kroshnehzova, Member-Secretary te an tel a, dam lohna avanga tel thei lo Prof. Laltluangliana Khiangte tih loh chu an tel kim a ni.