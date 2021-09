Mizorama kalpui turin Union Minister-in ‘Rampuma insumdawntawnna hapta’ a hawng

India zalen kum 75-na lawmna, Azadi Ka Amrit Mahotsav kal zelah sawrkar laipui Commerce Department hmalaknain September 20 aṭanga 26 chhung hian rampumah insumdawntawnna (commerce) hapta ‘Vanijya Saptah’ hman mek a ni a, nimin (21.9.2021) khan Mizoramah pawh Commerce and Industries Department buatsaihin hawnna hun Aijal Club-ah neih a ni a, Ports, Shipping and Waterways changtu Union Minister Sarbananda Sonowal chu khuallian niin Commerce and Industries Minister Dr R.Lalthangliana chu khualzahawm a ni.

Video Conference kaltlanga thu sawiin khuallian Sarbananda Sonowal chuan India thil siam ram danga hralh chhuah (export) lamah beihpui thlak mek a ni a, kumin sawrkar kum chhung ngei hian US Dollar maktaduai 400 hu export tum a ni, a ti a. Hmarchhak State, a bik takin Mizoram chu foreign ram pahnih karcheha awm a nih avangin he hmalaknaah hian a pawimawh hle dawn a, an hmaa chona lian tak awm chu hlenchhuah tum ṭheuh turin Union Minister chuan mipuite a sawm a ni.

Dr R.Lalthangliana chuan sawrkar laipui Ministry of Commerce leh Federation of Indian Export Organisation chungah lawmthu sawiin, Mizoram pawhin he hmalakna hi a chhawr ṭangkai ve ngei a beisei thu a sawi a, Mizoram dinhmun tlangpui sawifiahin, Mizoram Economy za zelah 60 chu lo neih leh thlai tharah a innghat a, State GDP pawh 66.14% chu agriculture leh a kaihhnawih hian a hauh a ni, a ti a, Chemical an hman tlem avangin Mizoram tharchhuah te chu a hriselin a rintlak a, amaherawhchu, investment lamah harsatna a awm ṭhin avangin hralhchhuah kawngah harsatna an tawk tih a sawi.

Commerce and Industries Minister chuan Bangladesh leh Myanmar ramria Land Custom Station kaltlanga insumdawn tawnna chungchang a sawi a, ramria sumdawnnain hma a sawn zel theihna turin state sawrkar chuan India-Bangladesh inrinaah border haat 4 leh India-Myanmar inrinaah border haat dang 4 sakna tur sawrkar laipuiah rawtna a thlen tawh thu a sawi a, Chittagong port chhawr tangkai a, international market lian zawka luh theih beiseina an neih thu a sawi bawk. Dr R.Lalthangliana chuan Kaldan Multi Modal Transit Transport Project leh Land Custom Station Zorinpui puitlin hun an nghahhlelh thu sawiin hemi kaltlang hian Myanmar Sitwe Port nen inkalpawhin international market mai bakah India ram khawpui dangte pawh lawng hmanga kalpawh theihna kawng a inhawng dawn a ni, a ti a. Foreign ramte nen hlawk zawka insumdawntawnna kalpui a nih theih nan hmasawnna ruhrel pawimawh din te, kawng siam leh a awmsa chei that te, lui hmanga inkalpawhna tur riverine route siam te chu ngaihpawimawh ni se, a ti a. Mizoram pawhin thawnchhuah (export) tur a neih theih nan industry hmasawnna ngaihtuah leh he insumdawntawnna atanga state chhung mipuiten hlawkna tam tak an lo tel theihna tura hmalak chu ngaihpawimawh hmasak ber tur nia a hriat thu Dr R.Lalthangliana chuan a sawi bawk.

Programme hi Commerce and Industries Secretary Esther Lalruatkimi’n a kaihruai a. Sawrkar mi pawimawhte bakah sumdawnna lama sulsutu mi thenkhat ten he hun hi an hmang a. Video Conference kaltlangin district hrang hrang atangin chhimtu an awm bawk a ni.