Mizorama Covid-19 hrik chhuak thar hmuhchhuah zingah Delta Plus variant a tel

Dr Pachuau Lalmalsawma, SNO, Official Spokesperson on COVID-19 chuan tun hnaia RT-PCR positive sample 350 Whole Genome Sequencing tura an thawn zinga COVID-19 hrik chhuak thar 316 (90.30 %) hmuh leh a nih thu leh, heng zingah hian Mizoramah a awm tih la finfiah loh Delta Plus variant 3 a tel tih a sawi.



Dr Pachuau Lalmalsawma chuan nimin khan he thu hi sawiin, August thla khan National Institute of Biomedical Genomics (NIBMG), Kalyani, West Bengal-ah sample 350 te hi thawn a nih thu a sawi a, hrik thar hmuhchhuah zingah hian Mizoramah a awm tih la finfiah loh Delta Plus variant 3 a tel thu sawiin, heng variant-te hi Champhai district-a mi 2 leh Kolasib district-a mi 1 an ni a, Delta Plus variant hi tunlaia kan hriat lar hri inkaichhawn awlsam tak Delta variant aiin za ah 60 (60%) in inkaichhawn a awlsam lehzual tih a sawi.



Sample thawn zinga 70-ah Delta variant chhungkaw zinga mi, Delta Lineages an tih mai, mithiamten an zirchian mek, a hming an la phuah loh hmuh tel a ni a, Delta variant pangngai hi sample 213 ah hmuh niin, heng sample-te hi Aizawl, Lunglei, Kolasib, Champhai leh Serchhip district aṭanga sample lak zinga mi an ni a. Mizoram aṭanga RT-PCR sample endik tura phai lama thawn tawhte aṭangin COVID-19 hrik thar 510 hmuh a nih tawh thu a sawi bawk a ni.



Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan mipuite fimkhur tura chahin, hri kai leh kai loh test ngai lo tura mahni hmun ṭheuhah Covid Appropriate Behaviour uluk taka kan zawm hi a pawimawh lehzual ta hle a ni, a ti.