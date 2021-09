Mohrei leh Chapi-a zirlaite online class kaldan SDO (Civil)-in a enpui

Siaha District Myanmar ramri depa awm khua Mawhrei leh Chapi-a zirlaite Online Class kal dan a hmunah kalchilhin nimin (27.9.202) khan Tipa SDO (Civil) Lalhminglianan a enpui.



Mawhrei leh Chapi khuaah hian Airtel Tower awm mahse 2G Network chiah a awm avangin zirlaiten harsatna nasatak an tawk mek a, Online Class kal turin khawchhung aṭanga km 3 vel lai a hla an kal a ngai thin a, chawlhbuk hi hmun 4 ah an mahniin an relchawp mai ṭhin a ni.



Zirlai ten an harsatnate chu SDO (C) hnenah lo thlenin, network ṭha an mamawh thu leh an chawlhbuk khuhna tur Rangva an mamawh thute pawh an thlen bawk.

Chapi zirlaite chuan an khuain an rin ber Myanmar Network Telenor chu tun hnaia signal an tihtawp tak avangin an khaw ṭhenawm Mawhrei lama Online Class an kal chhunzawm a ngaiphah thu te sawiin, Mawhrei khuaten tlawmngaih leh duat taka lo mikhualin, Online Class kal tur hian tlanglamah an inpuchho ṭhin a ni.



Lalhmingliana chuan Network tha an neih theih nan theihtawp chhuahsak a tum thu leh an chawlhbuk khuhna tur Rangva ngaituahsak a tum thute sawiin, tun dinhmuna an mamawh zual phuhruk nan Silpaulin leh pawisafai ₹000 a pe hlawm a. He hunah hian Mawhrei khawtlang hruaitu VC tebakah MSO Sub-Hqrs, Mawhrei ten an ṭawiawm a ni.