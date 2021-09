Myanmar atangin raltlan lo luh belh zel

Myanmar sipai leh tualchhung mite inkahna a hluar zel avangin Zirtawpni aṭang khan Myanmar mi raltlan ṭhahnem tak Mizoramah an rawn luh belh.



Zirtawpni zing khawvar hma aṭanga Chin National Army (CNA) kaihhruaia Chinland Defence Force (CDF)-te’n Thantlanga Lungler khuaa Myanmar sipai camp pakhat an beih avangin an inkap nasa hle a. Myanmar hian helicopter bakah indo thlawhna 2 tirin Lungler leh a chhehvel khua an bomb nasa hle a. Lungler khua hi Hnahthial district-a Thingsai khaw ep mai a awm a nih avangin Thingsai mipuite chuan silai ri leh thlawhna bomb thlak rite hi an hre pha a ni. He thil thleng avang hian Thingsai leh a chhehvel khua-ah Myanmar aṭangin raltlan 500 bawr vel an rawn luh belh tawh a ni.



Thingsai khuaah hian Lungler inkahna thlen hma khan raltlan mi 200 chuang an lo lut tawh a. Zirtawpni khan chhungkaw 32 chuan Ṭiau lui kân tawh mahse, ṭhenkhat chu khaw chhungah an la lut lo a ni.

Thingsai khaw VCP PC Remkunga sawi dan chuan tun hnaia an khuaa lut hi 400 chuang an ni tawh a ni.



Cherhlun khaw VCP MC Zohranga chuan an khua-ah raltlan 52 an luh tawh thu leh nimin tlai leh nizan lama an luh belh tur thu a sawi a. Bualpui H VCP Lalthanliana chuan an khuaah raltlan mipa 2 an lo luh tawh thu leh 11 chuan an khua an rawn pan mek thu a sawi bawk.

Old Ngharchhip VCP Zonuna sawi danin Lungler inkah hnu-ah an khuaah raltlan 80 vel an lut tawh a, nimin khan 16 an lut a, nimin tlai lama luh belh tur an awm tih a sawi bawk.



New Ngharchhip khuaah Zirtawpnia inkah hnu khan raltlan 140 an lo lut tawh a, a hma lamah hian mi 180 vel an lo mikhual tawh sa bawk a, nimin tlai lamah khan engemawzat lo thleng leh tura rin a ni a, Ngharchhip khuaa lirthei neite’n tlawmngaiin an bungruate phurhsak turin Ṭiau lui-ah an hmuak a, Ṭiau lui a len avangin tui hleuh thiamte’n lui kânnaah an ṭanpui bawk niin New Ngharchhip VCP Hmingtluanga’n a sawi.



Hetihlai hian Thawhlehni-a National Unity Government an tih sawrkarin D-Day an puan aṭanga nimin thlengin Champhai district-a Tuipuiral huamchhungah Myanmar raltlan lut thar nitin an la awm reng a. Nimin thlenga lo lut tawh hi mi 273 an tling tawh niin thulakna chuan a sawi.

Heng raltlan lo lut tharte hi Myanmar sipai leh CDF/CNA te inkahna leh a bul khuate aṭangin an ni ber a. Heng raltlan lo lut tharte hi Tuipuiral Group YMA ruahman angin quarantine zawhah Tuipuiral huamchhung khaw hrang hrangahte sem darh zel an ni ang.



Tuipuiral Group huamchhungah hian raltlan lut hmasa leh lo lut thar belhkhawm hi tun dinhmunah mi 1,700 chuang awmin, School-te an luh tawh avangin quarantine centre bakah, in luah tur a awm tawh loh avangin, Bialtu MLA chuan Silpauline tam tham tak a thawn chho mek a. Hemi hmang hian quarantine centre leh an in luah turte khawtlang hnatlanga sak a ni ang.

Tuipuiral huamchhungah hian raltlan school lut hi naupang 334 vel an awm mek bawk. Heng raltlan lo lut tharte tan hian Mission for Christ chuan Thosilen 600 bakah raltlante enkawlna tur damdawi chi hrang hrang Rs. 3,00,000 (Nuai thum) man zet chu Tuipuiral Group YMA te kutah an hlan bawk.