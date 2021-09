Zalenna sualtute thlalak phochhuahna hun hmang

Information & Public Relations Department-in India ramin zalenna a hmuh kum 75-na puala Photo Exhibition a buatsaih chu nimin chhun khan I&PR Director Lallianpuii chuan Aizawl Art Gallery, MUP Building 2nd Basement,Upper Khatla-ah a hawng.

Ni 5 chhung (September ni 6 – 10) awh tur India ram zalenna sualtute puala Photo Exhibition buatsaihah hian Zalenna sualtu mihuaisente zinga mi India Hnam Pa Mahatma Gandhi thlalak 16, Subhash Chandra Bose thlalak 10 leh Sardar Vallabhbhai Patel thlalak 13, a vaiin thlalak 39 pho chhuah niin, heng thlalakte hi hlu tak tak leh awmze nei tak tak vek an ni a. He Photo Exhibition-ah hian I&PR Department leh Mizoram Photographers’ Society (MPS) \angkawpin COVID-19 puala Photo Competition an buatsaih category 3-a thlalak tha zual 24 an pho chhuak bawk a ni.

I&PR Director Lallianpuii chuan India ram sawrkarin zalenna kum 75-na ropui taka lawm tura a inbuatsaihna kawnga zalenna sualtu mihuaisente chawimawina Photo Exhibition on Freedom Fighters a huaihawt chu kan ram zalenna atana mahni inphat leh lu zuar chunga theihtawp chhuahtute hlut zia leh ropui zia min hriat nawn tir leh tu ni se a duh thu a sawi a, an tawrhna leh tawrhchhelna te hi min fuihtu leh min tichaktu ni reng se a duh thu sawiin, Mipuiten sawrkar SOP zawm chungin Photo Exhibition hi a tam thei ang berin chhim se a duh thu a sawi bawk a, thlalak phochhuahte chu hrilfiahna a awm vek avangin a bik takin zirlaite tan a tangkai lehzual hle dawn a ni, a ti.