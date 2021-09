Ni 3 awh tur Assembly Session tan

Ni 3 awh tur Mizoram Legislative Assembly ṭhutkhawm chu nimin (7.9.2021) khan Speaker Lalrinliana Sailo kaihruaiin ṭan a ni a, sunna hun hman a nih bakah The Mizoram Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2021 chu lungrual taka pass a ni.

Nimin session-ah hian Session hnuhnungber leh tun Session inkara thi, Andrew H.Thangliana Tuirial bialtu MLA, leh member hlui PC Zoramsangliana-te sunna hun hman a ni a, House Leader Zoramthanga, Chief Minister ni bawk chuan Andrew H.Thangliana leh PC Zoramsangliana-te chanchin sawiin, a ui thu a sawi a, Chief Minister bakah hian Congress Legislature Party Leader Zodintluanga Ralte, Eptu Group aṭangin Vanlalhlana, ZPM Member, Aizawl West 2 MLA Lalruatkima, Palak bialtu MLA KT Rokhaw leh Champhai North MLA Dr ZR Thiamsanga-te’n member hlui PC Zoramsangliana leh Member nilai Andrew H. Thanglianate an ui thu leh an sun thu an sawi a, hemi hnu hian member te’n an sunzia lantir nan ngawi rengin minute khat an ding a ni.

Nimina Assembly Session-ah The Mizoram Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2021 lungrual taka pass a ni, he bill hi Chief Minister Zoramthanga’n a pharh a, sawihonaah MNF Member leh Deputy Chief Minister nibawk Tawnluia chuan Central aṭanga amendment an rawn pawm chu an duh ang ni chiah vek biklo mahse an kalpui a ngai tih a sawi a, duhdan anga her danglam theih tur ang a nih avangin state tan ṭangkaipui ngei theih a ring tih a sawi a.

Tawnluia chuan GST hnuaia chhiah felfai zawka lak a nih theih tawh tur thu leh mitinin an zawm theih tura ruahman a ni a ti a, chhiah tam zawk a luh theih a beisei tih sawiin state tan sum lama hlawkna a awm theih a beisei a, state-in ṭha taka an kalpui ve theih a ring tih a sawi bawk.

Opposition Group Leader leh ZPM member Lalduhoma chuan GST chu national tarmit aṭanga thlir chuan intluktlanna siam mahse tribal leh ILP khuahkhirh tan GST chu a ṭhalo tih a sawi a, GST chu inhumhimna bang ṭhiattu a nih thu sawiin, Mizo hnam, humhim ngai tan chuan a ṭhalo a ti a, amaherawhchu central-in a rawn pawm tawh avangin state-in tih ve a ngaih tak avangin bill chu pass a ngai tih a sawi bawk.

Nimin session-ah hian Chief Minister chuan Report of Comptroller and Auditor General of India on Finance Accounts 2019-20 Volume 1 leh 2, leh Appropriate Accounts 2019-20 te house dawhkanah a pharh bawk.