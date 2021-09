Nutrition Month leh Matru Vandana Week hawng

Social Welfare Minister Dr. K.Beichhua chuan nimin khan a pisa aṭangin biak hmuh theih kaltlangin Nutrition Month leh Matru Vandana Week a hawng.

Nutrition Month (Ras-triya Poshan Maah) leh Matru Vandana Saptah-te hi Women & Child Development Department-in sawrkar laipui scheme a kalpui mek niin, Poshan Abhiyan leh Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) hnuaia awm an ni.

Hawnna inkhawmah Mizoram puma biak hmuh theih kaltlanga neihah Dr. Beichhua chuan Mizoram chhunga naupang chaklo zual, Severe Acute Malnutrition naupang an tihte enkawlna kawngah nasa zawka hma la lehzual tur te, nu, naupai leh naupang thisen tlakchham (anemia) a awm tawh loh nan line department dangte nen theihtawp chhuah lehzual turin thawktute a sawm a ni.

Rastriya Poshan Maah (Nutrition Month) India ram pumah September thla chhung hman a ni dawn a, thupui atan, “Converging Towards A Healthy Walk Through Life” tih hman a ni a. Matru Vandana Sapta hi September 1 aṭanga ni 7 thleng, chawlhkar khat chhung hman tur niin, thupuiah “Mother Power, Nation Power” tih hman a ni.

Poshan Abhiyan hian naupang taksa chaklohna hrang hrang thleng ṭhin – ṭhanṭhu, zâng leh cher lutuk tihtlem te, nu leh tleirawl thisen tlakchham (anemia) tihhniamte a tum ber a ni a, PMMVY chuan nu leh naupai hriselna ngaih pawimawh niin, nu fatir paiin Rs.5,000 thleng an dawng thei a ni.

A pisa aṭanga tlangzarh-na neihah Dr. Beichhua hi Social Welfare Department Secretary Sangchhin Chinzah leh official dangten an ṭawiawm a ni.

Serchhip District aṭang pawhin he hun hi hmanpui a ni a, nimin khan Serchhip district chhungah pawh Covid-19 SOP zawm chungin District hmun hrang hrang-ah Signature Campaign te, leaflet PMMVY chungchang tarlanna sem leh banner-te tarin week hi hawn a ni a, PMMVY Week hman chhung hian Serchhip Block tan bik Naupai/Naupawmte tana eitur ṭha siam dan intihsiakna (Recipe Competition) te, District pum tan Slogan Writing competition te, District chhunga Anganwadi Worker 160-te tan PMMVY Beneficiary ngah ber inelna leh District chhunga ICDS Project PMMVY tana thawk ṭha ber intihsiaknate a awm dawn a ni.