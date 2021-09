Oxygen concentrator 135 Mizoram sawrkar pe

Rotary Club of Aizawl chuan nimin (23.9.2021) khan Health Minister Dr. R. Lalthangliana hnenah COVID-19 hripui dona atana hman turin Oxygen Concentrator 135 an hlan.



Health Minister Dr. R. Lalthangliana chuan Mizoram mipuite leh Health Department aiawhin lawm takin a dawng tih a sawi a. Ṭhenawm ram a buai vanga nunau raltlan tam tak Mizoramah an rawn tlanchhia tih sawiin, an zingah hian naupang leh tar chaklo tak takte pawh an tel a. Fur lai a ni a, Ṭiau lui a len vanglai tak lehnghalin an thawmhnaw haklai nen thlabar taka rawn tlanchhia an nih avangin chhawmdawl an mamawh em em a ti a, an hriselna dinhmun endik a vil turin medical team a tirh thu sawiin, Mizoram Commission for Protection of Child Rights pawh an chairman Dr. C. Lalsangzuala hovin raltlan naupangte dinhmun endika a ṭul anga hma la turin an thawkchhuak dawn tih a sawi bawk.



Rotary Club of Aizawl hruaitute chuan COVID-19 hripui leng thawh hnihna Mizoramin nasa taka a tuar an hmuhin engemaw tihve tur an nei nia an hriat avangin Rotary India leh an thawhpui khawvel hmun hrang hranga mite nen ṭang tlangin hma an la tih an sawi a. Health department hotute nen an inrawn hnuah Oxygen Concentrator chu mamawh pawimawh berte zinga mi a nih avangin pek an rel tih an sawi a. Health Minister hnena Oxygen Concentrator 135 an hlan bakah hian Health Minister-in a ngen angin Baptist COVID Care Centre, Christian Hospital, Serkawna hman tur Oxygen Concentrator 10 pawh niminpiahah an hlan tih an sawi a, Mizoramin hripui leng a dona kawnga a mamawh thildangte pawh ngaihtuah zel an tum tih an sawi a. Ṭhenawm ram atanga raltlan rawn tlanchhiate tan pawh a theih ang anga luang chhuak turin ruahmanna an siam tawh tih an sawi bawk a ni.