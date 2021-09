Lungleiah RT-PCR Lab din a nih theih dan tur ngaihtuahin Jt.NGO Meeting nei

Nimin (23.9.2021) khan Lungleiah NGO hrang hrang – YMA Sub Hqrs, MZP Hqrs, MSU Regional Hqrs, Lunglei Ṭhalai Pawl, MHIP, MUP leh Chhimbial Chhantute chu RTPCR LAB FOR CHHIMBIAL Convener Jimmy L Sailo kaihhruaiin Lungleia RT-PCR laboratory din a nih ngei theihna tur ngaihtuahin an ṭhukhawm.

He ṭhutkhawmah hian RT-PCR Laboratory din chungchanga YMA Sub Hqrs Lunglei hmalakna turah ṭanho zel ni se an ti a. NGO hrang hrangte chu YMA Sub Hqrs Lunglei in kaihruai se tiin an rel bawk.



RT-PCR Laboratory dinna tura sawrkarin kut a thlak mekna Tourist Lodge chu October thla chhung ngei a hman theih a peihfel tura YMA Sub Hqrs Lungleiin ngenna thu a lo chhuah tawh chu Joint NGO chuan an thlawp tlat tih an sawi a. Hemi hun chhunga peihfel a nih loh chuan YMA Sub Hqrs Lunglei kaihhruainain a ṭul angin a tawp thlengin hma an la dawn tih an sawi bawk.



Mizoram Sawrkarin chhim lam tana RT-PCR LAB a dinna turah hian chak lehzuala hma a lak theih nan enzui reng dawn tih an sawi a. YMA Sub Hqrs Lungleiin Tourist Lodge, Zotlang Lunglei a RT-PCR din lailawkna tura hnathawk vil leh endik tura a inhuamnaah Joint NGO-te chuan englai pawhin an thawhpui zel dawn tih an sawi bawk.



Covid-19 hripui lengmek karah chhim lam nasa taka an buai lai leh chhim mipuiten nasa taka RTPCR Laboratory din sak an nih theihna tura kawng hrang hranga sawrkar an auh laiin Lunglei MLA te chu hmalak pui ve tur leh theihtawp chhuahpui ve tawh turin an phut tlat tih an sawi bawk.

Hetihlai hian UNICEF chuan Champhaia dah tur RT-PCR khawl pakhat a rawn pe dawn a ni.