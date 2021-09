Raltlan 2000 vel lo luh belh

Myanmar sipai leh tualchhung mite inkahna a hluar zel avangin tunhnai khan Mizoramah raltlan 2,000 dawnan rawn luh belh leh tawh a.

Zirtawpni, September ni 17 khan Vaphai chhak zawna in 60 vel awmna khua Saṭăwm khua-ah Chinland Defense Force (CDF)-te’n an khaw ṭhenawm Tuibual sipai camp aţanga Saṭăwm khuaa chhiah khawn tura kalte an lo lambun a, sipaite hi tlanchhiain Tuibual-ah an kir leh a, sipai tam zawk leh police nen hemi ni tlailam hian Saṭăwm khuaah lo let lehin an inkap leh a, thi leh hliam an awm thu hriat a ni lo. He inkahna avang hian Saṭăwm khua a mi 300 bawr velte chuan an khua an rauhsan vek a, chubakah an khaw ṭhenawm Leilet, Bualte, Tlangkawi leh Ngailan aṭangin raltlan engemawzat an awm bawk nia thudawn a ni.

September ni 10-a CDF leh Chin National Army (CNA) ţangrualin Lunglêr khua a sipai inkulhna hmun an beih avang khan raltlan sang chuang an lo luh belh a. Lo luh belhte hi Thantlang bial amite bakah Chin state hmar lam aṭanga lokalte pawh telin Hnahthial district leh Champhai district-ah an lo lut ber a, Lawngtlai district-a lut pawh an awm bawk. Inrinni khan Myanmar sipaite’n Thantlang khawpuia in 15 vel halin mortar bakah silai an chelek nasa a, he’ng thil thleng avang hian raltlan engemawzat lo la luh belh tura rin a ni.

Champhai district-a East Tuipui assembly bial chhung, YMA Tuipuiral Group huamchhungah raltlan hi sang chuang an lo luh belh a. Farkawn, Vaphai, Sazep, Thekte, Khuangleng leh Leithum khuaah te an rawn lut hlawm a. Ṭhenkhat chu Covid-19 hrileng avanga khunghranna tur hmun ruak a awm loh avangin Ṭiau lui kamah an chambang a. Champhai khaw chhunga Holy Cross sikul tualah inkhunghranna hmun hi sak mek a nih bakah hmun dang dangah sak chawp zel a ni bawk.

Ni hnih kal ta aṭang khan Vaphai khaw per Saikhumphai-ah raltlan 100 vel zet an lo lut tawh niin Saikhumphai aţanga thudawn chuan a sawi a. Ṭiau kama awm he khua hi in 45 vel chauh an nih avangin raltlan an tam si a, an buai hle niin an khaw hruaitute chuan an sawi a ni.

Hnahthial district-a Thingsai, Cherhlun, Bualpui H, Ngharchhip khuaahte pawh tunhnai-ah raltlan an lo lut ṭhahnem hle a, Inrinni aţang khan erawh chuan an tlem chho deuh niin an sawi thung.