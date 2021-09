Ramria duty Police-te ration atan nitin buhfai no 2 hisapa pek an ni

Chief Minister Zoramthanga chuan Mizoram leh Assam ramria duty Police-te ration pek an ni a ti a, mi pakhat tan nitin buhfai no 2 hisap zela pek an ni tih House a hrilh.

Nimin (8.9.2021)-a Assembly Session-ah C.Lalsawivunga zawhna chhangin Home Minister Pu Lalchamliana a awm loh avanga a aiawh tura a tih House Leader Zoramthanga chuan ramria duty te tan a ṭul leh mamawh hrang hrangte pek belh mek zel a ni a ti a, armed police-ten thlakhatah Rifle Allowance Rs.40 an dawng a, Mizoram Police-ten Ration Allowance thla khatah Rs.1000 an dawng tih a sawi bawk.

Hei bakah hian ramria duty-te in tur tui thianghlim an ngaihtuah tur thu sawiin, Solar chu neih ni tawh mahse pek belh leh an tum tur thu a sawi a, hrehawm loa awmtir an duh tih sawiin, an harsatna sawi zel turin an ti a ti a, an mamawh angte tihhlawhtlin an tum mek a, Covid-19 vei awmte chu a thlâwn veka enkawl an ni ang a ti bawk.

Chief Minister chuan ramria duty post thuam ṭhat an tum thu sawiinm Police hnaruak hnawhkhah pawh an tum tih a sawi a, hripui leng vangin Police lak thar a la harsa rih a, boruak pangai hunah an lak belh ngei tur thu a sawi bawk.

Zawhna zawttu C.Lalsawivunga chuan ramri-a Police duty-te chuan an hlawh aṭangin thlatin Rs.2,000/- thawhkhawmin, an chawhmeh tur leh tui in turte an lei ṭhin niin a sawi a ni.