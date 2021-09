Serchhip Distric Hospital-a damlo awmpuitute zingah hri kai 3 hmu chhuak

Nimin (14.9.2021) tlai khan Serchhip District Hospital-a damlo awmpuitute zingah Covid-19 hri kai mi pathum (3) hmuhchhuah an nih avangin District Hospital-a male ward leh female ward-te chu ni 7 chhung lockdown turin ruahmanna siam a ni.

Hemi chungchanga Dr. ZD Lalmuanawma, District Medical Superintendent-in thupek a tihchhuahah chuan nimin (14.5.2021) tlai dar 4 hnu lamah District Hospital-a damlo awmpuitute zingah Male ward leh Female ward aṭangin Covid-19 hri kai pathum hmuhchhuah an nih thu leh an pathum hian CCC-ah enkawl tura dah nghal an ni tih a tarlang a.

Hei vang hian Female ward leh Male ward-te chu nimin aṭanga chhiara ni 7 chhung lockdown tura ruahmanna siam niin, damlo dahluh belh ngai leh damlo awmsate chhuah theih a ni rih lo tih a tarlang bawk a, damdawi ina damlo admit sate chu a remchang thei ang bera siamrem an nih thu a tarlang a, hospital lockdown chhung hian hodpital-a damlote kan leh thawktute phalna la hmasa lova mamawh inpek phal a ni lo tih tarlangin, Covid Apprpriate Behaviour uluk zawka kenkawh a nih tur thu a tarlang bawk.