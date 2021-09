SDG index thar berah hmarchhakah Mizoramin pathumna hauh; Serchhip District-in pangana a hauh

United Nations (UN)-in a kalpui mek Sustainable Development Goal (SDGs) ‘Agenda 2030’ an tih bawk, tihhlawhtlinna kawnga North East District hrang hrangte thlen chin tarlannaah Mizoram chuan dinhmun 3-na a hauh.

Tun hnai mai khan NITI Aayog, Ministry of DoNER leh United Nations Development Programme (UNDP) ṭangkawpin an buatsaih Sustainable Development Goals (SDGs) tihhlawhtlinna kawnga India hmachhak state pumpui district hrang hrangte dinhmun zirchianna North Eastern Region District SDGs Index & Dashboard 2021-22 report chu a vawi khatna atan tihchhuah a ni a, he index report-ah hian tehfung hrang hrang 84 hmangin North East district 103 bihchian a ni a, State pumpuiah Sikkim chuan dinhmun 1-na a hauh a, Tripura-in an dawt a, Mizoram chuan dinhmun 3-na a hauh thung a ni. District 103 zingah East Sikkim district chuan dinhmun 1-na a hauh a, Serchhip district chuan dinhmun 5-na a hauh pha a ni.

He report buatsaihna atan hian kum 2019-20 base year data hman a nih avangin Mizorama district 8 te chauh tehfung hrang hrang hmanga teh an ni a, Sustainable Development Goal hrang hrang 17 aṭanga chhutin goal 12-ah district zawng zawng ten nasa takin hma an sawn a, goal pathumah nasa taka ṭan lak a ngai niin a tarlang thung a ni.

District hrang hrangte dinhmun zirchhianna aṭanga tehnaah Mizoramah Serchhip district chuan dinhmun pakhatna hauhin, Lunglei leh Kolasib-ten an dawt a, Siaha district leh Lawngtlai district-te a hnuai berah an awm thung a ni.

Mizorama District zawng zawngten nasa taka hma an sawnna nia tarlannate chu:

Goal 1 : No poverty (Retheina umbo).

Goal 2: Zero Hunger (Chhuancham awmlohna).

Goal 3: Good health & Well-Being (Hriselna leh nunkhaw nawmna),

Goal 4: Quality Education (Zirna tha leh rintlak).

Goal 6: Clean Water & Sanitation (Tui thianghlim leh faina),

Goal 7: Affordable & Clean Energy (Man tlawm zawk leh leilung hauhsakna tichereu lo zawnga kawlphetha ruahman).

Goal 8: Decent work & Economic Growth (Eizawnna ngelnghet leh ram hmasawnna),

Goal 9: lndustry, Innovation & Infrastructure (Thil siam chhuahna atana thil thar thazawk leh hmasawnna ruhrel tha ruahman),

Goal 11: Sustainable Cities & Communities (Khawpui ngelnghet leh mipui himna),

Goal 15: Life on Land (Leilung leh a chhunga cheng te enkawl)

Goal 16: Peace. Justice & Strong Institution (Remna leh muanna. dikna tungding tura dan leh inkaihhruaina tha ruahman)

Heng a hnuaia tarlanah te hian nasa taka ṭan lak a la ngai niin an tarlang:

Goal 5: Gender Equality (Mipa leh hmeichhe intluktlanna)

Goal 12: Responsible Consumption & Production (Neitu nihna rilru nena thilhman leh siam)

Goal 13: Climate Action (Sik leh sa danglam chak lutuk tur venna atana hmalak)