SIRD&PR leh PHED-ten Plumber leh Cement Mistiri training buatsaih dawn

SIRD&PR Mizoram leh WSSO, PHED Mizoram ṭangkawp chuan plumber leh cement mistiri ni duhte tan training a buatsaih dawn.

He skill training hi ṭhalai intodelh tum leh mahni ke-a din tumten eizawnna nghelnghet leh awlsam zawk an neih theihna tur atana buatsaih a ni a, Training chhuakte chu chhawrtlak an nih ngei theih nan leh an hnathawhte rintlak, mawi, felfai leh tlo zawk a nih theih nan National Skill Qualification Framework (NSQF) zulin thiamna leh technical specification dik zawk zirtir an ni dawn a, he training tur hi NSQF Level – 4 (Mahni hnathawh chhiat ṭhata mawhphur thei tur leh midang kaihruai thei tur chin) a ni dawn a ni.

Plumber hi ni 15 chhung training tur a ni a, Mistiri (Mason General) hi ni 45 training tur a ni a, residential training tur ve ve a ni dawn a,

Plumber-ah hian mi 300 training pek tura ruahman niin, batch khatah mi 30 zel awmin, batch 10 a awm dawn a, Mason General-ah hian mi 100 training pek tura ruahman niin, batch hnihah mi 35 awmin, batch khatah mi 30 awm tura ruahman a ni.

Training-a telte hi DA pek an ni dawn a, hei hi inhlawh ṭhinten an hlawh an hmuh ṭhin chân vek lova an awm theihna tur atana chhawmdawlna a ni a, Online application (dilna) submit-te chu online hmanga counseling neih a nih hnuah training turte thlan chhuah an ni ang a, Training hun chhung hi a rei avangin training turte chuan discipline ṭha tak nei tur leh hlawhtling thei ngei tura rilru siam lawk ṭheuh tura hriattir an ni a, Practical work hi private leh sawrkar buildingahte a theih anga tam neih tum a ni a, training-a telte chu training lai leh practical an tihṭhat dan azirin assessment neih a ni ang a, chhawr tlaka ngaih leh ti tak takte chauh certificate pek an ni dawn a ni.

Training na hmun hi SIRD&PR, Durtlang Leitan a ni ang a, participants awm dan a zirin district centre – ETC leh DPRC-ah te pawh ruahmanna siam a ni dawn a ni.

Online application hmanga training dil theihna te:

Plumber General training duh tan :

forms.gle/Gb7MecT4EERtx8Sh7

Mistiri (Mason General) training duh tan :

forms.gle/53fd4bdRRBbc3co38

Hrechiang duh tan a hnuai contact no. ah hian zawh fiah theih a ni ang: -9110664238/8729953936

Dilna hi ni 20.9.2021 (thawhtanni) thleng submit theih a ni.

Kimchang hi SIRD&PR website ah en theih a ni: cutt.lv/YWGvzPQ