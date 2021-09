Secretariat-a bungrua, ipte etc. enfiahna khawl dah thar hawng

Nimin khan Mizoram Secretariat (Main Building) luhna pui ber (Gate No. 1)-ah Mizoram Police Headquarters hmalaknaa lei Portable Baggage Scanner (bungrua, ipte, etc. enfiahna khawl) chu hman ṭan theih turin Addl. Chief Secretary JC Ramthanga’n a hawng.

Portable Baggage Scanner hawnna puala inkhawm tawi buatsaihah Addl. Chief Secretary chuan Home Department hmalakna a Mizorama office pui bera venhim-na atanga ṭangkai tak khawl thar hman a ni dawn ta chu lawmawm a tih thu sawiin, ram ralmuang a awm ni mah ila inralrinna thlahthlam erawh a fuh loh thu a sawi.

Portable Baggage Scanner hi ‘Assistance to States for Modernization of Police Forces’ Scheme hnuaiah 2018-2019 atan 4 leh 2019-2020 atan 4 Central sawrkar aṭanga hmuh a ni a. East India Consortium hnen aṭangin Portable Baggage Scanner (Model : Kritiscan 6040) 8 lei a ni.

Heng khawlte hi SP, Security kut a dah niin, anni hian a dahna hmun tur te buai puiin, MINECO Main Building nen hian Aizawl khawpui chhung a hmun pawimawh, security tihṭhat ngai zual hmun 6-ah dah a ni a. He Portable Baggage Scanner hmang hian Mizoram Secretariat Building-a lut leh chhuakte ip te, bungrua, leh thil dang dangte scan (enfiah) a ni dawn a. A chhungah engnge awm tih hawng kher lovin a hriat theih dawn a, a enkawl hna hi Secretariat venhimna thawk mektu Mizoram Police (Security) ten an kalpui dawn a ni.