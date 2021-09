Serchhipa Faina Hapta hmandan tur rel

Nimin khan Serchhip DC Meeting Hall ah Serchhip District Level Committee on Cleanliness Week chu an Chairman Kumar Abhishek, IAS, DC hovin an ṭhukhawm a, tun thla ni 29 September, 2021 aṭanga kalpui ṭan tur Azaadi ka Amrit Mahotsav Plan (AKAMP) leh thla thar October thla tira kalpui tur Mizoram Cleanliness Week hman dan tur an rel.

Meeting kaihruaitu Kumar Abhishek chuan, faina leh thianghlimna chu nunna leh hriselna nena inzawm a nih avangin mitinin mawh kan phurhna a ni a, uar tak leh fel taka inzirtirnna kan neih zel pawh a ṭul hle a, Azaadi ka Amrit Mahotsav Plan kalpui tur leh Mizoram Cleanliness Week lo awm turah pawh theihtawp chhuaha, rah ṭha rahtir ngei tuma engkim tih tum turin member kalkhawmte a sawm a ni.

Meeting hian Azaadi ka Amrit Mahotsav Plan kalpui dan tur a duang hmasaa, he Plan hi ni 29 September, 2021 aṭanga neih ṭana ni 2 October, 2021-a khâr tur a ni a, hemi chhung hian Awareness Campaign chi hrang hrang, Mobile Van Campaign te, Waste to Art Exhibition te, Veng fai inelna te neih tura ni a, a kharna hi ni 2 October, 2021-ah neih a ni ang a, a kharna hunah hian Mizoram Cleanliness Week, 2021 hawnna neih zui tur a ni ang.

Cleanliness Week, 2021 chhung hian faina Campaign beihpui thlak neih chhunzawm a ni ang a, in tin leh vantlang pisa tinte chu mahni in leh a chhehvel tifai tura tih an ni ang a, Covid-19 himna dan zawm chunga vantlang hnatlang kalpui tur a ni bawk a. Media Campaign chi hrang hrang leh photography Competition te pawh buatsaih a ni ang.

Azaadi ka Amrit Mahotsav Plan leh Cleanliness Week, 2021 hman dan tur hi N.Vanlaiphai leh Thenzawlah pawh kalpui ve tur a ni a, SDO civil te kaihhruaina in an kalpui dan tur an duang ve leh dawn a ni.

Nimina meeting-ah hian Member Secretary Er. Albert Vanlalliantluanga, DUDO leh member dangte an tel a ni.