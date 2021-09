Lungchhuan khaw mi 100 chuang District Court-a inlan turin koh an ni

Lalthangtluanga chuan Lungchhuan khuaa a insak chu tihchhiatsak a nih thu complaint a thehluh angin Serchhip District Court chuan ni 23.9.2020 khan thubuai ziaklutin, he thila inhnamhnawiha puh Lungchhuan khawtlang mipui 100 chuang chu an thiamthu emaw, sawi duh an neihte sawi turin Court-a inlan tura koh an ni a, ni khatah mi 25 vel zelin, September ni 28 aṭanga October ni 6, 2021 chhunga inkalchhawk turin koh an ni.



Thudawnnain a sawidanin, Lalthangtluanga hi ruihhlo zuar nia puh niin, ni, 24.4.2018-ah khawtlang hruaituten an man niin a sawi a, ni 1.5.2018-ah an khua chhuahsan turin an hriattir a, hetihlai hian Lalthangtluanga chuan ni 19.5.2018-ah ngaihdam a dil a, mahse hemi ni veka Lungchhuan VC, YMA, MHIP, MUP leh VDP ṭhukhawm chuan Lalthangtluanga chu ruihhlo zuar nia hriat a nih avang leh khawtlang timualpho zawngin a khawsa nia sawiin, an thutlukna hmasa chu an dinna ngai a la ni tih hriattirin, Lungchhuan Thlanmual mawnga a insak lai chu ni 2.9.2018 hmaa ṭhiat tur leh an khuaa awm an remtih loh thu an hriattir a, Lalthangtluanga hian ni 24.8.2018-ah ngaihdam a dil nawn leh a, Lalngaihmawia Zote, Senior Civil Judge, Serchhip District pawhin August ni 28, 2018 khan thupek siamin, Lalthangtluanga in sakna hmun chu dan anga VC te pek a nih avangin a insak lai chu tihbuai theih a nih loh thu a tarlang a, hemi chungchanga sawi duh nei tan ni 18.9.2018 thleng hun a hawng bawk a, mahse ni 1.8.2018 khan a bungrua thiar chhuahsakin, ni 14.9.2020 khan mipuiin a in an ṭhiahsak a, amah pawh hian Lungchhuan khua a chhuahsan a, hemi hnu hian Lalthangtluanga hi High Court leh District Court-ah a zual ko ta a ni.

High Court-a a zualkona chungchanga thuremna hi ni 2.9.2021 khan tihchhuah niin, heta tarlan a nih danin tupawhin thil tisual mahse dan kengkawhtute hriattir chu khua leh tuite mawhphurhna a ni tih tarlangin, mimalin mahni thua dan lo lekkawh chu dan phal loh a ni tih a tarlang a, thil sual tia puh pawh court chauhin thiam loh a chantir tur a ni tih a tarlang bawk a, N.Vanlaiphai Police Station-ah thubuai thehlut a nih anga Police-ten an chhuinaah mi 141 chuan Lalthangtluanga in ṭhiahnaah hian an inhnamhnawih tih an pawm thu tarlan niin, thupek tihchhuah aṭanga thla khat chhungin in ṭhiahsak Lalthangtluanga chu ₹60,000/- pe tura tih an nih bakah Lalthangtluanga pawh Lungchhuana kir a, thlamuang taka a awm zui leh a in pawh sak ṭhat leh a phalsak bawk a ni.