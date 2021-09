Cheng vbc. 17 chuang senna Cancer hemna khawl thar CM-in a hawng

Chief Minister Zoramthanga chuan nimin (9.9.2021) khan Mizoram State Cancer Insitute (MSCI), Zemabawk-ah cheng vaibelchhe 17 chuang senna, cancer hemna khawl lian, Truebeam Liner Accelerator (LINAC) a hawng.

Chief Minister chuan hawnna hun a hmannaah thu sawiin, cancer tamna state-a cancer veite enkawlna tur khawl ṭha dangdai tak, tunlaiah chuan a changkang berte zing ami hman theiha hawn a ni ta chu lawmawm a tih thu a sawi a, Cancer enkawlna leh mipui hriselna chu sawrkarin a ngaihpawimawh thu leh, inenkawlna tihchangtlun leh tihhmasawnna atan chuan neih ang ang hman zel a nih ṭhin thu a sawi a, tuna Covid-19 hri leng mekah pawh theihtawp sawrkarin a chhuah thu a sawi a. Mass testing ngawrh taka kalpuiin, rinhlelhawmte kan theih chin chinah kan inchhui zui zelin, positive kan hmuhchhuah tam phah reng a. Theihtawpin positive enkawl ngaite kan enkawl avangin hmarchhak state zingah Mizoramah thi an la tlem ber thung a, hemi hi health lama thawktute bakah mipui, task force, NGO, leh kohhranten theihtawp kan chhuahhona a tilang a ni, tiin lawmthu a sawi.

Health & Family Welfare Minister Dr. R.Lalthangliana pawhin khawl changkang tak leh state in a mamawh tak hawn a ni chu lawmawm tiin, a mamawhtuten ṭangkai taka an hman a duhsak thu a sawi a. Cancer veite enkawlna tura state hmalakna hrang hrang lo awm tawh leh awm mekte sawiin, chung zingah chuan JICA nen thawhhona thuthlung ziah hnua a cheng vaibelchhe 500 hmanga Cancer Super Specialty Hospital din tura hmalakna pawh tluang taka a kal zel thu a sawi.

He hunah hian Vice Chairman, H&FW Board Dr. ZR Thiamsanga pawhin thu a sawi a ni.

TrueBeam LINAC khawl hi a lei leh chah thlenna atan cheng vaibelchhe 17 chuang sen a ni a, a dahna tur in/bunker (a bika sak ngai) leh a ken tel hrang hrangte nen hian a vaiin, cheng vaibelchhe 22 chuang sen a ni a. Phai lam aṭanga company mithiam te chah a ngaih avangin COVID-19 hrileng avangin duh anga chaka hmalak theih a ni lo a, August 2021 khan Operational License hmuh a ni a. He khawl hi American company Varian Medical System siam niin, Radio isotope hmang loa radiation dose sang tak, electricity hmanga siam chhuak thei a, he khawl hmang hian cancer cells bikte chauh hemin, a bulhnaia timur hrisel a khawih tel dawn lo a, State pawna damlo tam tak refer ṭhinte chu he khawl hmang hian a enkawl theih tawh dawn a ni.

He khawl hmang hian Cancer hem dan chi hrang hrang – Conventional Radiotherapy, 3 D Conformal Radiotherapy, Intensity Modulated Radiotherapy, Volumetric Modulated Arc Therapy / Rapid Arc, Image guided Radiotherapy, Stereotactic Radiotherapy/ Radiosurgery leh Electron Beam-te a tih theih tawh dawn a, TrueBeam hian Treatment Planning system thar lam tak Eclipse Version 16.1 (computer monitor 6) a keng tel a, Server pawimawh tak (24hrs AC mamawh)-in Varians software hmunpui Switzerland nen a thlunzawm a, Mizorama mihring tihsual awm palh thei lakah a veng reng thei dawn a ni.

Tun dinhmunah MSCI ah hian Cancer enkawlna Radiotherapy khawl chu vawiina hawn tak Linear Accelerator – TrueBeam (Varian) bakah hian Telecobalt machine a awm a (heng chi hnih hi teletherapy machine an ni); Brachytherapy khawl hman thuai theih tur bun a ni tawh bawk a, heng bakah hian Supporting Unit -X Ray, CT Scan, etc a awm a ni.