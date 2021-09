State Level Expert Team on Covid-19 din

Hri lengin kiam lam a pan theih loh avangin Mizoram chhunga Covid-19 hri kaite enkawl dan tur leh kawng hrang hranga mawhphur bik tur, mithiam rual awmna State Level Expert Team on Covid-19 Management din a ni.



Health Minister Dr R. Lalthangliana’n a sawi danin convener leh member secretary bakah member 12 awmna he pawl din a nih thu hi Ningani khan hriattirna chhuah a ni a. Health and Family Welfare department Principal Director kaihhruai he team hian Mizoram chhunga Covid-19 vei leh vei lo endik chungchang leh damlote enkawl chungchanga SOP-te an enfiah ang a, hri leng dinhmun leh buaipui a nih dan zirchiang reng turin an ṭhukhawm deuh reng ang a, zir chianna leh rawtna chu sorkarah a thehlut thin dawn a. He team-ah hian sorkar hnuaia thawk mek doctor-te bakah chawl tawhte, microbiologist leh thiamna bik neite IMA aiawhte an tel a ni.

Lunglei lamah Covid-19 hri kai enkawlna tur ruahman a nih thu leh Lunglei Civil Hospital-ah pawh Covid-19 vei na zualte enkawlna tur bik ICU khum engemawzat siam belh tur a nih thu a sawi a. Hei hi hmanhmawh taka siam tura department hotute a hriattir tawh thu a sawi a, Lunglei Civil Hospital chhawng chung ber chu ruahman tum a nih thu a sawi a ni.



Dr R. Lalthangliana chuan tunlai a hri kai hmuhchhuah a tam chhan chu state danga an tih ve loh, hri kai hnimhnaite chhui a nasat vang niin a sawi a, hri kai hnimhnaite hi kai ve ngei tura ngaihte an lo nih bawk avangin hri kai hmuhchhuah a tam a ni a ti a. Endik runpui pawh hri kai tamna veng leh khua a kalpui a nih avangin hmuhchhuah a tam a ni, a ti bawk.



Hri dona kawngah mithiamte rawn chunga sawrkar a kal thu sawiin mimal emaw sawrkar emaw chauhvin thutlukna siam lovin zau taka inrawn hnu-a thutlukna siam a nih thin thu a sawi a. Mithiam rualte bakah political party aiawhte, tlawmngai pawlte leh kohhran aiawhte nen thukhawma thutlukna siam thin a ni, a ti a ni.



Hetihlai hian Covid-19 hri kai damlote’n Damdawi ina Oxygen an kham khawp an dawn theih na’na Oxygen siamchhuahna khawl, District Hospital tina bun tura tih chuan nimin tlai khan Hnahthial District Hospital a thleng a, a dahna turah dah nghal a ni.

PM Cares Fund aṭanga dawn Oxygen siamchhuahna khawl hi Pressure Swing Absorbtion (PSA), Medical Oxygen Generation Plant a ni a, minute khatah Oxygen litre 250 a siam chhuak thei dawn a, he khawl hian kawlphetha Kv 250 a mamawh a, a mamawh zat kawlphetha siam chhuahna tur generator set pawh khawl rual hian a thleng tel a ni.

Oxygen khawl hi bun fel a nih chuan Hospital khum tinah oxygen cylinder hran hnuh luh ngai tawh lovin oxygen khurpui aṭangin awlsam leh hnianghnar takin dam lo te’n oxygen an dawng thei tawh dawn a ni.