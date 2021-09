Tripura atanga Bru hruaikirte tana bank-a fix deposit-a sum an dahsakte an lakchhuahna tur certificate pe chhuak

Nimin (27.9.2021) khan DC Conference Hall, Mamit-ah Tripura aṭanga Bru hruai kir thawh riatna (8th Batch Bru Repatriated)-a rawn kirte hnenah Fix Deposit Certificate chu Dr. Lalrozama, IAS Mamit District Bawrhsap chuan a hlan.



Dr. Lalrozama chuan Tripura Relief Camp hrang hrang aṭanga Bru lo lette chu Fix Deposit bak sawrkar aṭanga chhawmdawlna dawn a awm tawh dawn loh avangin, an pawisa dawnte chu ṭangkai tak leh dinchhuahpui ngei nan bakah mahni kutke a ding tura rilru fim tak nena hmang turin a chah a, an awmna khua ṭheuhah khua leh tui ṭha tak ni tura chahin, rilru nghet tak pu-a Mizoram chhungah thlamuang taka awm turin a chah bawk.



Nimina ṭanpuina pek chhungkaw 13 te hi Tripura aṭanga an rawn let aṭanga chatlak miah lova Mizoram-a kum thum chhung awmte an ni a, Chhungkaw khat erawh Tripura-ah an let leh avangin ṭanpuina hi an dawng ve thei dawn lo a ni.



8th Batch Bru Repatriated-a hruaikir te hi an rawn let atanga kum hnih chhung thlatin ₹5000/- Monthly Assistance pek an ni a, Free Ration pek an nih bakah In sakna tur tanpuina ₹1,50,000/- (Nuai khat singnga) pek an lo ni tawh bawk.

Kum thum an awm tlin chiahin Apex Bank-a Fix Deposit an dah lakchhuah theihna certificate pekchhuah an ni a, nimina Bank Certificate pekchhuah hi chhungkaw khat tan cheng nuai 4 bakah kum thum chhunga a pung nen an la chhuak thei dawn a ni.



Nimin vek khan Ration Card pangngai la neilote pek nghal an ni bawk.



Nimin-a Bru Repatriated Fix Deposit certificate pekchhuahna-ah hian Project Director, DRDA, Bru Repatriation Nodal Officer, anmahni Bialtu AO theuhte, Apex Bank Manager bakah DIPRO, Mamit te an tel a ni.