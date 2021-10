AICC Gen. Secretary Bhakta Charan Das-a’n Mizoram tlawh

All India Congress Committee (AICC) General Secretary Bhakta Charan Das, Union Minister hlui chuan nimin khan Mizoram tlawhin, Congress Bhavan-ah a pualin an party-in hun an buatsaih.

He hunah hian MPCC President Lal Thanhawla chuan thu sawiin, Mizoram Congress chu Central congress ah an innghat ngai lo tih sawiin an innghahna chu Isua Krista a ni a, an dingchhuak leh dawn a ti a, Lal Thanhawla chuan Mizoramin hmasawnna ruhrel liantham a neih – power a siamchhuah zawng zawng te, Bairabi rel kawng tih len te, Sairang thleng lo kal turte, Border trade leh ramdang nena kan inkalpawhna kawng siam lai mek zawng zawng te hi Congress kutchhuak deuh vek a ni a ti a, Falkawn Referral Hospital ah Medical College satliah mai duh tawk lovin, Research tih theihna tura MIMER an din tih sawiin medical college satliah ZMC-ah an siam leh ta a ni a ti bawk.

Bhakta Charan Das chuan an party chuan Mizo-ram a ngai pawimawh hle tih sawiin India rama state changkang zawkte nen pawh angkhat rengin a en thin ati a. BJP-in nasa taka India ram an sawpchhiat tawh siamṭha leh turin Congress Party hi Mizoram leh India ram pumah a thochhuak leh ngei dawn a ni ati bawk.

He inkhawmah hian Lok Sabha MP Candidate hlui Lalhriatrenga Chhangte chu Congress Party ah lawmluh a ni a, Congress party a zawm chhan chu ram siam that a duh vang a ni tih sawiin, Lal Thanhawla affidavit chungchanga a beih nachhan sawiin mimal inhuatna vang a ni lo a ti a, mipuiah awareness a awm theih nan leh candidate leh zel tur ten affidavit diklo an thehluh loh nan a ni a ti bawk.