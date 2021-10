Kum khat chhung Mizorama Mobile RT-PCR Van hmang turin inremna thuthlung ziak

Thawhṭanni khan kum khat chhung Mobile RT-PCR Van Mizorama hmang turin inremna thuthlung ziahfel a ni.

He inremna thuthlung-ah hian sawrkar laipui aiawhin IBSD Director Professor PK Mukherjee chuan hming a ziak a, Mizoram sawrkar aiawhin COVID-19 leh IDSP State Nodal Officer, Dr. Pachuau Lalmalsawma’n a ziak thung a ni. Inremna thuthlung an ziah fel hnuah Thawhṭanni zan khan Manipur Film Development Corporation Complex Auditorium, Imphal-ah Union Minister of State, Ministry of Science & Technology Dr Jitendra Singh hmaah MOU hi inhlan a ni.

He RT-PCR Test-na motor hi buatsaih mek niin, hun rei lo teah Mizoram a lo thlen beisei a ni a, he inremna hi kum khat chhung atan niin sawrkar laipuia Department of Biotechnology-in a thawktu leh ṭul dangte a rawn tum dawn a ni.

Dr. Pachuau Lalmalsawma chuan hun rei tak ata tawh Chief Minister leh Health Minister-ten an lo buaipui Mobile RT-PCR Van hman a ni thei tur chu lawmawm a tih thu sawiin, hmarchhak state paliin an beisei laiin Mizoram chauh chu pek an ni a ti bawk.