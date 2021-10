Aizawla Convention Centre leh Aizawl Haat sakna tur CM-in tlawh

Nimin khan Chief Minister Zoramthanga chuan Chite a sawrkar hmalakna thar, Convention Centre leh Aizawl Haat sak tumna hmun a fang a, Convention Centre hi a sakna tur sum sanction tawh a ni a, Aizawl Haat hi sawrkar laipuia Ministry of Tourism hmalakna pakhat PRASHAD kaltlanga din a nih theih nan proposal kal mek a ni thung.

Chief Minister chuan Ram hmasawnna hmu tur chuan vision neih a, ngaih-tuah hrawl ngam a, taimak-na leh tumruhna nen a umzui a pawimawh thu a sawi.

Tourism Minister Robert Romawia Royte chuan Convention Centre hi Ministry of Tourism hnuaia Assistance for Tourism Infrastructure Development scheme aṭanga cheng nuai 4000 chuanga sak tur anih thu sawiin, first installment pawh pek chhuah tawh a ni a, WAPCOS Ltd. chu implementing agency a ni a ti a, Aizawl Haat hi PRASHAD hnuaia project 4 thehluh zinga pakhat a ni a, Bazar hmunpui tur niin, thil eina, chawlh hahdamna hmun leh facility dang dang awm tura ruahman a ni.

He hunah hian AMC Mayor Lalrinenga Sailo pawh a tel a ni.