STAM – Proficiency Award sem

Nimin khan Science Tea-chers’ Association, Mizoram (STAM) buatsaihin Directorate of School Education Conference Hall, Treasury Square-ah High School Leaving Certificate Examination, 2021 leh Higher Secondary School Leaving Certificate Examination, 2021-a Science leh Mathematics subject-a mark hmu sang ber (Topper) te chawi-mawina neiin ‘STAM Proficiency Award’ hlan an ni.

He hun hmanpuitu School Education Director James Lalrinchhana, MCS, chuan zirlai chawimawina dawngte a lawmpui thu sawiin hripui leng karah nidanga hun hman anga hman theih ni lo mahse chawimawina dawngtu nih kha a hluin a chhuanawm em em a ni, a ti a. STAM chanchina hming chuang tawh Proficiency Award dawngte chu zirna sang zawkah hriatzui tlak ni zel tura theihtawp chhuah tura fuihin Pathianin a pek an thiamna leh finnate hmanga midangte tana malsawmna ni thei tura taihmak chhuah tur leh hripui leng karah taksa leh rilru sawizawia an hmathlir theuhte tihlawhtling tura inbuatsaih turin duhsakna a hlan a ni.