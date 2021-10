Tuirial bial Bye-election chuh tumin mi 4-in hming pelût

Tun thla ni 30-a Tuirial Assembly bial bye-election neih turah nimin khan BJP, INC leh MNF party aiawha chuh tur ten an hming an pe lut leh a, heti hian mi 4-in hming an pelut ta a ni.

Nimina hming pe lutte hi Mizorama rorellai MNF party aiawha chuh tur Laldawngliana, Indian National Congress aiawha chuh tur Chalrosanga Ralte leh BJP aiawha chuh tur K.Laldinthara te an ni.

Nomination paper te hi Returning Officer Lallawmawma, Kolasib Addl. DC chuan a lo dawng a, helai bial chuh tum tan nimin tlai dar 3 thleng hming pek luh theih a ni.

MNF party aiawha hming pe luttu Laldawng-liana hi MYC Chairman Vanlalṭanpuia, MLA leh party hruaitu dangten an ṭawiawm a, INC hminga chuh tum Chalrosanga Ralte hi Zodintluanga Ralte, VL Robiaka, ex-MLA leh hruaitu dangten an ṭawi-awm a, BJP hminga chuh tum K.Laldinthara hi Mizoram State BJP president Vanlalhmuaka leh hruaitu dangten an ṭawiawm thung.

Niminpiah khan ZPM candidate Laltlanmawian hming a lo thehlut tawh a ni.