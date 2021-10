Anthurium Festival 2021 Dy. Chief Minister in a hawng

Ni hnih awh tur Deputy Chief Minister Pu Tawnluia chuan nizan (28.10.2021) khan Anthurium Festival 2021 chu Vanapa Hall-ah a hawng. COVID-19 hrileng avangin Vanapa Hall-ah hian mi tlemte chauh sawm niin, Mizoram chhung leh pawn atanga a duh apiang chhim turin hawnna programme hi TV leh internet kaltlanga live a tihchhuah a ni.



Deputy Chief Minister chuan anthurium pangpar chu Mizoram chhungkaw engemawzat tan eizawnna tha tak a nih thu leh, sawrkar laipuiin state hrang hrangte’n an kut/festival an buatsaihna tura sum a pek atanga Tourism Department chuan he anthurium pangpar chawia kut an buatsaih chu inmil hle ni a a hriat thu a sawi a. Kum 2002 ah Horticulture department in Netherlands atanga Mizorama anthurium chin tur la lutin, Mizoram sik leh sak nen lo inmil tawk viauin, chuta tang chuan chin chhoh zel a nih hnuah tunah chuan eizawnna atanga hmang chhungkaw tam tak an awm tak thu te, state pawna exhibition-ah pawh kan anthurium growers ten lawmman lak thin thu leh hralhchhuah a nih dan te a sawi a. Mahni tharchhuah ngei hmanga eizawnna ngelnghet siam tumna chu ropui a ti a ni.



Khuallian chuan Tourism department-in an kut buatsaih chu anthurium chawisanna a nih mai bakah hmun hrang hrang a hrang hrang amite khualzin tura hipna tha tak a nih thu a sawi a. Kuminah hrileng avangin beisei leh duhthusam angin pui taka hman theih nilo mahse, kan hnam ziarang phochhuah theihna tur hun buatsaih hi hun lo kal zel tur atan pawh tha a tih thu a sawi a. Tourism chu industry a nih angin eizawnna tha tak a siam tura tourism department hma lakna chu fakawm a ti a. Mizoram danglam bikna chhim tura state pawn leh ram pawn atanga khualzin te sawma au hla kan sak rual hian, kut hun chhung chauh nilo, kan nunphungah khualzin thlengtu rilru pu zel tura mipui sawmin, kan hnam ziarang, kan ze mawi, ei leh in thlengin midangin an rawn hmuh a min chhim pui ve theih turin keimahni ngei hian kan hnam hi nitin nun a kan phochhuah thiam pawimawh a tih thu Dy. Chief Minister chuan a sawi a ni.



Best Anthurium Garden intihsiakna lawmman sem a ni bawk a. Hengte hi lawmman latute chu a ni:



Best Anthurium Garden:

1) Pi Lalrinsangi, Durtlang Mel-5

2) Pu K. Lalduhawma, Zotlang, Aizawl

3) Pi C. Lalremmawii, New Serchhip



Consolation Prize-

Pi Ngurchhingi, Zemabawk

Pi R. Laldawngliani, Durtlang North

Pi Zohmingliani, Ramthar, Lunglei

Pi Thanzuali, Durtlang Kawn Veng

Pi Aikimi, Kolasib Hmar Veng



Anthurium Festival hawnna inkhawmah hian Tourism Minister Pu Robert Romawia Royte, Tourism Development Board Vice-chairman Pu TC Pachhunga, Secretary, Tourism Dept. Pi K. Lalrinzuali chua kalkhawmte lawmna thu sawiin, he programme ah hian zai, hnam lam, anthurium girls parade, dance choreography te entir a ni a. Tourism advertisement video hrang hrangte, tourism ad intihsiakna, Tourism Day a lawmman latute siam chu tarlan ni bawkin, Dy. Decretary Pi Zonunthari chuan lawmthu sawiin hun a khar a ni. Zanin hian Tourism Minister hovin zan hnihna hman leh a ni ang.