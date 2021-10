‘All Mask Campaign’ kalpui mek November ni 15 thleng pawtsei

Health Minister Dr. R. Lalthangliana chuan hmaituamna vuah beihpuithlak “All Mask Campaign” kal lai mek chu ni 15 November, 2021 thleng pawhsei a nih thu a sawi.

Higher & Technical Education ni bawk Dr. R.Lalthangliana chuan he thu hi Mizo Students’ Union (MSU) General Conference vawi-19-na Chanmari YMA Hall a neih a hmanpuinaah a sawi a, Minister chuan Covid-19 hripui lengin khawvel a tuam mek a, he hripui hi Mizoram pawhin kan tuar nasa hle a. Amaherawhchu tlawmngai pawl hrang hrang leh kohhran, sorkar hnathawk leh mipuite thahnemngai takin Covid-19 do tur hian lungrual takin ke kan pen chhuak ho thei hi a ropuiin, he thawhhona hian min funkhawm tha em em a, Mizo nih a ti nuam tak zet a ni tiin, thahnemngai taka hripuido tura pen chhuak te chungah lawmthu kan sawi tak meuh a ni a ti. Vaccine lak pawimawh zia sawi langin, thalai kalkhawmte chu Vaccine la ngei tura fuihin, a tam thei ang berin vaccine an lak theih nana tan lak pui turin a sawm a ni.