COVID-19 test dan tur inkaihhruaina thar tichhuak

October ni 27 2021 khan Mizoram Sawrkar Health & Family Department chuan COVID-19 test dan tur inkaihhruaina thar ber a tichhuak.

State Level Expert Team for Covid-19 Management-in a recommend angin, Covid-19 test nana Inkaihhruaina dated 18.10.2021 leh 24.10.2021 luahlanin a hnuaia mi ang hian Inkaihhruaina thar siam a ni a, thu dang a awm leh hma atana hman nghal tur a ni e:-

Covid-19 test tur mi te: A hnuaia tar lan ang hian Covid-19 test chu tih tur a ni:

1.1 Mizorama lo lutte chu Entry Point Screening SOP dinglai dated 14.10.2021 issued vide Notification No.D.33011/39/2021-HFW(SOP)/Pt.4/II Screening SOP ding lai angin test tur a ni.

1.2 Covid-19 natna lang chhuak, eg. khawsik, hrawk na/ thip, khuh, rhinitis (hnarza/ping/hnaptui), kawthalo, rim hriatna kiam/hloh, thawk lama harsatna nei tawh phawt chu, vaccine lo la tawh leh hri vei dam leh pawh ni se, RAgT in test thuai tur a ni.

1.3 Primary High Risk Contact [Covid-19 hri kai nena invenna (Mask/Kutkawr etc) vuah lova feet 6 inhnaiha minute 15 emaw, a aia rei emaw lo awmhote] chu chutianga an lo awmho (contact) atanga ni 5-10 chhungin RT-PCR/ TrueNat within 5-10 days chhungin test tur a ni.

a) Covid vaccine full dose la tawh pawh test tur a ni a, amaherawhchu test neih hma ni 5-10 chhung hian quarantine kher lovin uluk takin CAB an zawm a tawk ang.

b) Thla thum kal ta chhunga Covid-19 vei dam leh tawhte chu symptom an nei thar leh a nih loh chuan Covid-19 veite lo awm hnaih pawh ni se test kher an ngai lo.

c) Amaherawhchu, a chunga case pahnih 1.3(a) leh 1.3(b) a tarlan te chu Covid-19 hri vei awmna chhungkua “Home Isolation” a awm tlang emaw, Covid-19 damlo enkawlna i.e CCC/CCCC/DCHC/DCH emaw a awm an nih chuan inkhunghran (quarantine) nghal tur niin, khauh takin Contact Tracing SOP dated 28.09.2021 issued vide Notification No.D.33011/39/2021-HFW(SOP)/Pt.III/4 leh Home Isolation inkaihhruaina dated 18.10.2021 issued vide Notification No.D.33011/21/2021 HFW(nCOV)/Pt.I/9 leh supplementary notification on SOP for Home Isolation dated 06.09.2021 issued on 18.10.2021 vide Notification No.D.33011/21/2021-HFW(nCOV)/Pt.I/8 te chu an zawm nghal tur a ni

1.4 Anmahni enkawltu Doctor Hospital thuneitute’n Covid-19 test ti tura an hrilhte.

Testing:

2.1 Test tur sample lak record ah hian sample lak ni, dar leh minute zatte chhinchhiah tel ngei tur a ni a. Chu’ngte chu Test Result/ Certificate ah tar lan bawk tur a ni.

2.2 RagT positive te hi chian lehzual tuma Test nawn a tul lo

2.3 Covid-19 symptom nei chunga RA.gT test result negative si chu, rang takin RT-PCR’ TrueNat hmanga test zui vat zel tur a ni.

2.4 Covid-19 symptom nei, RT-PCR/ TrueNat test a negative si chu, a khawsik pang sa > 100.4° F emaw, a Oxygen level (Sp02) <94% emaw, a khuh reh lo leh zual lam pan te a nih chuan, hospital/ Doctor hnai ber panpui vat tur a ni.

2.5 Covid-19 test-tu te’n an test result chu positive leh negative result-te nen ICMR portal-ah test neih ni vekin kim takin an upload ngei ngei tur a ni.

2.6 Eng test dan hmang pawha Covid-19 test positive reng reng chuan (self-test telin), an veng Local/ Village Level Task Force te an in-report ang a. Anmahni bialtu Medical Officer (Doctor)/ CMO emaw, Helpline Nos. 102/ 0389 2323336/ 0389 2322336/ 0389 2318336 ahte ‘thurawn’ lain chu chu an zawm ngei tur a ni.