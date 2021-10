Bialtu MLA-in Serchhip leh Thenzawl damdawi inah FIA khawl a pe

Inrinni khan Serchhip Bialtu MLA, Lalduhoma chuan Covid-19 sample endikna, Fluorescent Immunoassay (FIA) khawl, “Standard F200 FIA Analy-ser” leh a test kit enge-mawzat chu Serchhip District Hospital leh Thenzawl Community Health Centre-a dah turin a hlân.

He khawl inhlanna, Serchhip CMO Office tuala neihah hian bialtu MLA chuan thusawiin, he swab sample test-na khawl leh test kit-te hi Precision Instruments Co. aṭanga lei a nih thu leh company hian a hlawma lakna rate (wholesale rate)-a an pek bakah, pakhat dang a thlâwna an pek tel thu a sawi a, a hman danah laboratory technician-te’n harsatna an neih pawhin company lam hian a thlawnin training an pe thei dawn tih a sawi a, company chungah Serchhip Bial mipui aiawhin lawmthu a sawi a ni.

Lalduhoma chuan he company hian hetiang khawl hi a thlâwnin Mizoram sawrkar chu 3 lai an pe tawh tih sawiin, hengte hi Aizawl khawpui chhunga hman a ni hlawm a, Aizawl khawpui pawn lamah chuan Serchhip Bial chu a nei hmasa ber a ni tih a sawi a, heti hi chuan test chungchangah pawh, a hma aia chak zawkin thil a kalpui theih tawh dawn tih sawiin, lawmawm a tih thu a sawi a, Bialtu MLA chuan a bial chu a ngaihsak tih sawiin, a bial chhunga sawrkar hnathawkte leh mipuite chu inthlahrung hauh loa an mamawhte a hnena thlen ṭhin turin a chah a, a tih theih chin chu lo tih zel a tum thu a sawi bawk a ni.

He khawl hi Dr. Laldawngliana Sailo, CMO leh a thawhpuiten lo dawng-sawngin, lawmthu sawina hun an hmang a, he khawlin hna a thawh theih dan (accu-racy, sensitivity)-te sawiin, tuna kan hman tlanglawn ber RAgT khawlte aia a lêt engemawzata rintlak zawk, test pawh test chak zawk a nih thute an sawi a, hri dona kawngah pawh, tun aia chak zawka ke pen a nih theih phah ngei an beisei thu an sawi a ni.

Bialtu MLA hian Buang-pui khua leh Thenzawl PTC tan PPE Kit engemawzat a pe nghal bawk a ni.