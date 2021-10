Mizoram sawrkarin ni 1.10.2021-a Covid-19 hri leng vanga inkhuahkhirhna thupek a tihchhuah bawhzuia Serchhip District Bawrh-sapin nimin, Pathianni (3.10.2021) aṭanga ni 16.10.2021 (Inrinni) zanlai dar 12 thleng atana Serchhip District chhunga inkaih-hruaina thupek thar a tihchhuahah Kohhran Inkhawm pangngai neih phal tawh mahse nimin khan Serchhip khawpui chhunga kohhran hrang hrang tam zawk chuan inkhawm an la buatsaih lo.

Inkaihhruaina tharah chuan Covid Appropriate Behaviour (CAB) zawm chungin Pathianni/Sabbath ni chhunah Biak In-a leng zat chanve (50% seating capacity) aia tam lovin Koh-hran Inkhawm pangngai neih phal a ni a, zing leh tlai ṭawngṭai inkhawm pawh phal a ni a, mahse thupek hi Inrinni tlai lama tihchhuah a nih chauh avangin Kohhran tam zawk chuan inkhawm dan tur ruahmanna siam tura an ṭhutkhawm hman loh avangin nimin khan Inkhawm an buatsaih hman ta lo niin thudawn a ni.

Thupekah hian Kohhran Inkhawmpui pawh chhun lamah neih phal a ni a, inkhawmpui neihna hmun Biak In-a leng zat chanve (50% seating capacity) emaw mi 200 emaw aia tam lo (a tlem zawk zawk) tel phal a ni a, hetihlai hian Covid-19 symptom neite chu inkhawmpuiah hian tel phal an ni lo a, CAB khauh taka kenkawh leh zawm tur niin, a thlengtu kohhran-in VLTF-te phungbawma sawmin CAB/ SOP Implementation Committee an din ang a, Inkhawmpui-ah hian natna benvawn nei leh kum upa hriselna chak tawh lote a theih chin chinah awl ni se tiin, tlai lam ruai buatsaih loh tur a nih bakah inkhawmna-ah te hian zai phal a ni lo bawk a ni.

Inkaihhruaina tharah hian Covid-19 hri kai mek awm lohna khua/vengahte chuan DC leh VLTF-te ruahmanna-in zirna in (educational institution) leh Anganwadi kal theih a ni chhunzawm zel a, Zirna in hawn hnuah hri kai thar an lo awm a nih chuan Deputy Commissioner, Serchhip-in phalna a pek chu hnuhkir (cancel) lehnghal tur a ni a ti.

Inneih leh mithi vui inkhawm leh, mipui punkhawmna dang – anniversary, birthday, adt pawh neih phal a ni a, mahse inkhawm/ punkhawmna hmun zat chanve (50% capacity) emaw mi 50 emaw aia tam lo (a tlem zawk zawk) ṭum khata punkhawm phal a ni a, ei leh in sem phal a ni lo a ni.

Picnic spot chu CAB uluk taka zawm chungin hawn phal a ni a, amaherawhchu, ṭum khatah mi 50 aia tam punkhawm phal a ni lo a, Public park pawh CAB uluk taka zawm chungin public park awmna VLTF-te phalnaa hawn phal a ni a, Sports practice (indoor & outdoor) phal niin, indoor-ah mi 20 aia tam lo leh outdoor-ah mi 50 aia tam lo tel phal a ni a, Zing/Tlai walking leh cycling exercise pawh phal niin, Sports inelna, tournament, adt. (indoor & outdoor) chu entu awm lovin neih phal a ni a, Event neihna hmun zat chanve (50% capacity) emaw mi 50 emaw aia tam lo (a tlem zawk zawk) ṭum khata punkhawm phal a ni a, a huhova pawn chhuah (luikal, trekking, hiking, adventure sports, adt) CAB uluk taka zawm chungin a huhova mi 20 aia tam lo tan phal a ni bawk.

Eichawp dawr, Bazar leh Dawr, Hawkers stall-te chu zing dar 5 leh tlai dar 6 inkar hawn phalsak an ni a, Restaurant-te pawh hawn phal a ni a, mahse a hmuna leng zat chanve (50% seating capacity) chin phal a ni a, bungraw load leh unload pawh phal niin, zan curfew lai pawhin phalsak an ni.

Taxi leh auto rickshaw-te chu nitin an service thei ang a, Serchhip District chhunga khaw hrang hranga Maxi cab-te chu Serchhip District chhung leh pawnah service phal an ni a, ṭûl bik thila zin veivahna turin passenger phur lirtheite hman phal a ni bawk.

Serchhip District Hqrs. pawn lam khuaahte chuan inkhuahkhirhna hi SDO(C) leh BDO-te chu an huam chhung ṭheuhah khauh taka kengkawh tura tih an ni a, thupek zawm lo chu Disaster Management Act, 2005 Section 51 aṭanga 60, the Mizoram (Containment & Prevention of the spread of COVID-19) Act, 2020 leh IPC Section 188 hmangin hrem theih an ni tih tarlan a ni bawk.