BJP, Serchhip District-in 4C-te hnenah thilpek pe

BJP Mizoram Pradesh hmalaknain BJP Serchhip District chuan Inrinni khan Serchhipa Covid-19 veite enkawlna hmun 4C hrang hrangah Healh and Higene Kits chu a enkawltu VLTFte hnenah an hlan a, Zadingliana BJP Serchhip District President hova Health and Higene Kits an hlanah hian Covid vei te enkawlna tur pawimawh hrang hrang ni 10 chhung daih a awm kim a, WHO Certified a nih avangin heng thilpek dawng tu te tan malsawmna a thlen ngei an beisei thu BJP Serchhip District chuan sawiin, heng thilpek kan pek theihna tur a hma la tu BJP State President Vanlalhmuaka leh a thawhpui te chungah lawm thu an sawi a ni.