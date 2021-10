Covid-19 vanga thi te ralna sum pekchhuah thuai beisei a ni

Supreme Court thupek anga Covid-19 vanga thite râlna sum chu Mizoram sawrkar chuan pêk chhuah thuai a tum.

Finance Department hotute sawi danin Covid-19 vanga thite ralna sum, mi pakhatah Rs.50,000 chu pekchhuah theih thuai an tum tih an sawi a, Sanction pawh peih tawh a nih thu sawiin, tuna lut ang ang chu an dilna a felfai a nih chuan pêk turin an ruahman tawh niin an sawi. Ralna sum hi a buaipuitu district tina DC-te hnenah pêk a ni dawn tih an sawi. Covid vanga thite ralna hi sawrkar laipui National Disaster Response Force sum aṭanga state sawrkarin a pek tur nia thudawn a ni.

Covid-19 vanga thi te ralna sum dil hi Aizawl district ah mi 95 awm tawhin dilna a thiltel ngai leh document felfai te chu committee in an enfel hnuah pek turin thuneitu sang zawkah an thlen a. Dilna felfai lo te erawh an thawnlet leh a ni. District hrang hrangah Covid-19 vanga thi te ralna endik tur hian committee din niin, Addl. DC chu chairman an ni a, an district chhunga Chief Medical Officer leh Medical Superintendent te chu member an ni bawk.

Health Secretary Lalramnghaka chuan tunhnaia chanchinbumite nen an inkawmna ah Covid-19 vanga thi, ralna dawng thei tur te chu Covid-19 an vei a ni tih hriat atanga ni 30 chhunga thi te leh hemi hnuah pawh damdawi ina inenkawl zui ni 30 thleng chu Covid-19 vanga thi ah pawm an ni tih a sawi a. Hetih lai hian Covid-19 vei pawh nise tur ei, inawkhlum, misual kut tura, accident leh engemaw rikrum thil vanga thi te chu a huam dawn lo niin a sawi.

Hetih lai hian LLTF/VLTF member, COVID-19 vanga thi te Ex-Gratia Compensation Scheme hnuaia cheng nuai 20 pek tur chu tlemin hun a la duh deuh dawn niin an sawi a, “Task Force-te râlna tur buaipuinaah hian tih tur neuh neuh a la awm deuh a. DM&R department-ah kalin sanction-te tihfel a nih hnuah Treasury kaltlang leh phawt a ngai dawn a ni,” an ti.

LLTF/VLTF member te ralna chungchang hi tunhnai khan Claim Approval Board Chairman Ramchuana, Addl Secretary Finance, Task Group on Insurance chairman ni bawk hoin an ngaihtuah a, dilna 5 lût awmin Aizawl District aṭanga claim awm pathum zinga pahnih chu an approve a, pakhat hi document tihchian ngai a la awm avangin approve a ni lo. Champhai leh Kolasib District aṭanga claim pakhat ve ve dawn pawh document la fel tawk lo a awm avangin pawm a ni lo a. Hengte hi document kimchang awm hunah la ngaihtuah leh tur a ni.