Border Haat hmun 7-ah siam tum

Niminpiah khan Delhia châm mêk Mizoram MP Rajya Sabha K.Vanlalvena leh OSD to CM Rosangzuala-ten Ministry of External Affairs Joint Secretary Smita Pant chu a office-ah kâwmin Myanmar leh Bangladesh te nena insumdawntawnna tur kumin April thlaa an lo sawiho tawh chu bawhzuiin hemi chungchang hi an sawi pui.

Zokhawthar border trade bakah Myanmar ramri khaw pali – Hnahlan, Zote, Vaphai, Pangkhua ah te border trade tenau border haats din tura ruahman a ni a. Bangladesh nena inrina hmuna khaw pathum – Kawrpuichhuah, Marpara leh Tuipuibari ah te Border haat hi siam tur a ni bawk a.

Heng border Haat din turte hian Zokhawthar leh Tlabung bul, Kawrpuichhuaha border trade kalpui lai a tibuai dawn lo va. Ramria insumdawn tawnna bakah ram pahnih te nena inlaichinna ṭha zawk a thlen ngei beisei a ni.

Ministry of External Affairs in DoNER ministry a project proposal kum 2019 a an thehluh tawh, vaibelchhe 14 senna tur, Zokhawthar – Rihkhawdar friendly bridge at river Tiau tun thlenga DoNER lamin thu leh hla an la nei lo chu ngaimawh awm an tih thu an sawi lang a. Mizoram chhim lam kawtchhuah KMMTTP kawngpui laih mekah Myanmar lama harsatna awm mek te chu a rang thei ang bera sutkian thuai tul an tih thu an sawi nawn leh bawk a ni.