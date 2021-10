Nupui hlui bomb hmangin thihchilh

Nimin khan Thiltlang khua, Tlangthianghlimi (61) Lunglei Electric veng-a cheng chu Lunglei HPC Office bula a chawhmeh zawrh laiin a pasal ṭhen tawh Rohmingliana (61) chuan a bulah Jeletine tipuakin a thihchilh.

Bomb a puah velah hian a bula awmten rang takin an pahnih hian Civil Hospital, Lunglei panpui nghal mahse an nunna chhan hman a ni lo a ni.

Thulakna tarlan danin an nupa hi an inṭhen lai a ni a, Rohmingliana hian a ko ṭhin a, mahse an nu hi a la haw duhlo a ni.

An nupa hian fa 2 neiin an puitling ve ve tawh a, Lalthianghlimi fanu a bul chiaha chawhmeh zuar sawi danin, Rohminga hian Thianghlimi hnenah a awm a nuam lo, a khua a sik deuh tih sawi pahin Thianghlimi hi a bawh a, bomb hi a puak zui ta a ni a ti.

He thil thlengah hian midang hliam tuar an awm lova, Lunglei Police-te chuan a ṭul ang te bawhzuiin Postmortem tih nghal a ni a, an pahnih ruang hi Thiltlangah lak a ni.